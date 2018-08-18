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Çukur'da bomba! Koçovalılar'ın yeni düşmanı 'Karakuzular Çetesi'

ÇUKUR HABERLERİ  | 18.08.2018 12:28 | Son Güncelleme

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni sezon tanıtımı dün akşam yayınlandı. Dizinin takipçileri tarafından büyük bir merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair Mesut Yar köşesinde önemli ipuçları verdi.

Çukur'da bomba! Koçovalılar'ın yeni düşmanı 'Karakuzular Çetesi'

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, efsane bir sezon finaliyle kısa bir ara vermişti. Uzun bir aranın ardından yeni sezonuyla ekranlara gelecek olacak dizinin 2.sezon tanıtım teaser'ı dün yayınlandı. Çukur'un simgesi olan dövme tanıtım farklı bir şekle dönüşüyor. Öte yandan diziye dahil olan Erkan Avcı ve Berkay Ateş'in ise Çukur'un yeni düşmanları olacak.

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Mesut Yar'ın köşesinde Çukur'un yeni sezonuna dair çok önemli ipuçları verdi. Mesut Yar'ın köşesinde yer verdiği bilgilere göre yeni sezonda kadroya dahil olan Erkan Avcı 'Karakuzular' adında yeni bir çete lideri olarak Koçovalılar'ın karşısına çıkacak. İşte Mesut Yar'ın köşesinden aktardıkları...

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YENİ DÜŞMANIN ADI NE?

“Çukur” (Show TV) dizisinde Koçovalılara kafa tutan değişik şekilli arkadaşlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıkacaklarmış... Beyefendi, Büyükçekmeceli filan derken düşmanlarının alayını ortadan kaldıran Koçovalılar sezon sonunda kevgire dönmüştü hatırlarsanız...

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Ha, şimdi Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele yeni sezonda “Çukur”da tansiyonu yükseltecekmiş. Koçovalı mı kaldı; o da ayrı bir soru ya, neyse!

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ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in başrolde yer aldığı projenin tanıtımda, dizinin eylül ayında ekrana geleceği belirtiliyor fakat henüz net bir tarih verilmiş değil.

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Çukur'a bir transfer daha! Erkan Avcı kadroda!Çukur'a bir transfer daha! Erkan Avcı kadroda!
Çukur yeni sezonun bombasını patlattı! Erkan Avcı da kadrodaÇukur yeni sezonun bombasını patlattı! Erkan Avcı da kadroda
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Anahtar Kelimeler:
Çukur yeni sezon karakuzular çetesi

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