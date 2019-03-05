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Çukur'da büyük sürpriz! Cumali kiminle evleniyor? Çukur 56. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

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SİNEMA TV  | 05.03.2019 01:18 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 56. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Cumali ve Yamaç’ın eğlenceli anlarının ekrana geldiği sahnede Cumali, büyük haberi Yamaç’a veriyor. Cumali, Yıldız’la evleneceğini Yamaç’a söylerken, abisinin mutluluğunu paylaşan Yamaç’ın keyifli halleri dikkat çekiyor. İşte Çukur 56. yeni bölümden ilk fragman.

Çukur’un 4 Mart Pazartesi ekrana gelen 2. sezonun 22. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadele, yüzüklü kişinin Medet’i vurmasıyla bölündü. Duyulan silah sesiyle panikleyen Salih, Medet’in vurulduğunu görünce şoke oldu. Mahsun, Yamaç’ın verdiği dosyadaki bilgilerin doğruluğunu gizlice araştırmaya başladı.

Dosyayı gören ve önceden önlemini alan Çeto, Mahsun’un gerçekleri öğrenmesini engelledi. Medet’in kendine gelmesiyle rahat bir nefes alan Salih, Koçovalılarla birlikte hareket etmeye devam ederken bir yandan da kendi kurallarına göre oynamaya karar verdi. Yamaç, Mahsun’un kendisine inanmamasıyla hayal kırıklığı yaşarken Selim, Mahsun’u ikna edecek çok önemli bir delile ulaştı. Yamaç planıyla, Karakuzuların ameliyat fotoğraflarını Mahsun’un görmesini sağladı. Bu sırada aynı anda Uluç’un, Şenol’un ve Damla’nın yerini basan Karakuzular her yeri talan etti. Gördükleri üzerine doktora hesap soran ve gerçekleri öğrenen Mahsun yıkıldı. Mahsun, Çeto’ya çok ağır sözler söyleyerek onu bırakıp giderken, Koçovalılar olan biteni zevkle izledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 11 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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