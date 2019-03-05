Çukur'da büyük sürpriz! Cumali kiminle evleniyor? Çukur 56. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

Çukur’un 4 Mart Pazartesi ekrana gelen 2. sezonun 22. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadele, yüzüklü kişinin Medet’i vurmasıyla bölündü. Duyulan silah sesiyle panikleyen Salih, Medet’in vurulduğunu görünce şoke oldu. Mahsun, Yamaç’ın verdiği dosyadaki bilgilerin doğruluğunu gizlice araştırmaya başladı.

Dosyayı gören ve önceden önlemini alan Çeto, Mahsun’un gerçekleri öğrenmesini engelledi. Medet’in kendine gelmesiyle rahat bir nefes alan Salih, Koçovalılarla birlikte hareket etmeye devam ederken bir yandan da kendi kurallarına göre oynamaya karar verdi. Yamaç, Mahsun’un kendisine inanmamasıyla hayal kırıklığı yaşarken Selim, Mahsun’u ikna edecek çok önemli bir delile ulaştı. Yamaç planıyla, Karakuzuların ameliyat fotoğraflarını Mahsun’un görmesini sağladı. Bu sırada aynı anda Uluç’un, Şenol’un ve Damla’nın yerini basan Karakuzular her yeri talan etti. Gördükleri üzerine doktora hesap soran ve gerçekleri öğrenen Mahsun yıkıldı. Mahsun, Çeto’ya çok ağır sözler söyleyerek onu bırakıp giderken, Koçovalılar olan biteni zevkle izledi.