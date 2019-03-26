Mynet Trend

Çukur'da Çeto öldü mü? Erkan Avcı ayrıldı mı? İşte veda mesajı! Çukur 58. son bölüm final sahnesi izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 26.03.2019 00:17 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 58. son bölüm final sahnesinde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Çukur'da Mahsun, Koçovalılar'ın gözler önünde Çeto'yu vurdu. Peki Çukur'da Çeto öldü mü? Çeto rolündeki Erkan Avcı Çukur'dan ayrıldı mı? Mahsun Çeto'yu neden öldürdü? İşte Çeto rolündeki Erkan Avcı'dan Çukur mesajı.

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un 25 Mart Pazartesi yayınlanan 58. son bölümde beklenmedik bir veda yaşandı. Mahsun, Çeto'nun organ kaçaklığı yaptığını öğrenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Yamaç ve Sena ise Mahsun'un anne ve babasını buldu. Çeto'nun babasıyle ilgili söylediği yalana inanan Mahsun, öz babasını öldürdü. Ancak gerçeği anlayan Mahsun, Çeto'nun yaptığını affetmedi. Beyefendi ise Mahsun'un en üzüntülü anında yanına geldi ve 'Artık yeni bir hayata başla' dedi. Mahsun, Koçovalar'dan kaçan Çeto'ya Yamaç, Salih ve Cumali'nin gözleri önünde kurşun yağdırdı. Böylece yeni sezonda dizinin en önemli karakterlerinden olan Çeto öldü.

ERKAN AVCI'DAN ÇUKUR'A VEDA MESAJI
Çukur dizisinde canlandırdığı Çeto rolüyle büyük beğeni toplayan Erkan Avcı, sosyal medyadan paylaştığı mesajla Çukur'a veda etti. Erkan Avcı paylaşımında, 'Çeto için yolun sonu;benim için başka bir yolun başlangıcı.. Teşekkür etmem gereken insanlar var; reji vereninden,çay verenine kadar sağolun varolun.
Öncelikle yapımcılarımız Kerem Çatay ve Pelin Diştaş’a özellikle de bu zorlu yolu bana kolaylaştıran geminin kaptanı yönetmenimiz Sinan Öztürk’e @snnztrk tüm kalbimle teşekkür ederim.
Bitmeyen yol yok, Yol uzun;dem ağır... Yeni hikayelerde (iyi-kötü)görüşmek üzere..Sağlıcakla kalın' notunu yazdı.

ceto

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ
Mahsun hem Çeto’dan hem de Koçovalılar’dan intikam almak için harekete geçecek.Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki mücadelede son perde yaşanacak. Aksiyonun bir an bile düşmeyeceği, her anın ekran başındakileri şaşırtacağı bölümde Çeto, Koçovalıları yok etmek pahasına her şeyi yapacak. Mahsun ise hem Çeto’dan hem de Koçovalılar’dan intikam almak için harekete geçecek. Koçovalılar’da herkesin tehlikeye düştüğü bölümde izleyicileri şoke edici bir veda da bekleyecek.

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
İşte çok konuşulan dizilerin en iyi ve en kötü seks sahneleri!İşte çok konuşulan dizilerin en iyi ve en kötü seks sahneleri!
Efsane dizi dönüyor! Sevilen isim yeni kadroda yok!Efsane dizi dönüyor! Sevilen isim yeni kadroda yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erkan Avcı çeto çukur çeto öldü mü çukur 58. son bölüm izle mahsun çetoyu neden öldürdü erkan avcı çeto

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü sanatçı kapı kapı dolaşıp oy istedi!

Ünlü sanatçı kapı kapı dolaşıp oy istedi!

Erdoğan'ın mitingi sırasında gözlerden kaçan ilginç detay!

Erdoğan'ın mitingi sırasında gözlerden kaçan ilginç detay!

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Böylesi görülmedi! Uçak yanlış ülkeye indi

Böylesi görülmedi! Uçak yanlış ülkeye indi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Savaşçı'da Kılıç Timi hain tuzaktan nasıl kurtulacak?

Savaşçı'da Kılıç Timi hain tuzaktan nasıl kurtulacak?

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon dizilerinin en iyi ve en kötü seks sahneleri

İşte çok konuşulan dizilerin en iyi ve en kötü seks sahneleri!

Behzat Ç.'nin Harun'u Fatih Artman artık kadroda yok!

Efsane dizi dönüyor! Sevilen isim yeni kadroda yok!

Survivor'da eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mart Survivor son bölümde yaşananlar!

Survivor'da yeni isme büyük şok! Eleme adayları belli oldu

Bizim Hikaye'de Fikri ve kardeşi Zihni'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor! Bizim Hikaye 63. yeni bölüm fragmanı izle!

Bizim Hikaye'de büyük sır ortaya çıkıyor!

Acun Ilıcalı: Exatlon dünya şampiyonası düşünüyoruz

Samimi sözler: Ne zaman anket görsem...

Canlı yayında şoke eden itiraf: Beni uyutup eşimi kaçırdılar!

Şoke eden itiraf: Beni uyutup eşimi kaçırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.