Çukur'da Çeto öldü mü? Erkan Avcı ayrıldı mı? İşte veda mesajı! Çukur 58. son bölüm final sahnesi izle!

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Mahsun hem Çeto’dan hem de Koçovalılar’dan intikam almak için harekete geçecek.Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki mücadelede son perde yaşanacak. Aksiyonun bir an bile düşmeyeceği, her anın ekran başındakileri şaşırtacağı bölümde Çeto, Koçovalıları yok etmek pahasına her şeyi yapacak. Mahsun ise hem Çeto’dan hem de Koçovalılar’dan intikam almak için harekete geçecek. Koçovalılar’da herkesin tehlikeye düştüğü bölümde izleyicileri şoke edici bir veda da bekleyecek.