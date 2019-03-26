Çukur'da Çeto öldü mü? Erkan Avcı ayrıldı mı? İşte veda mesajı! Çukur 58. son bölüm final sahnesi izle!

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un 25 Mart Pazartesi yayınlanan 58. son bölümde beklenmedik bir veda yaşandı. Mahsun, Çeto'nun organ kaçaklığı yaptığını öğrenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Yamaç ve Sena ise Mahsun'un anne ve babasını buldu. Çeto'nun babasıyle ilgili söylediği yalana inanan Mahsun, öz babasını öldürdü. Ancak gerçeği anlayan Mahsun, Çeto'nun yaptığını affetmedi. Beyefendi ise Mahsun'un en üzüntülü anında yanına geldi ve 'Artık yeni bir hayata başla' dedi. Mahsun, Koçovalar'dan kaçan Çeto'ya Yamaç, Salih ve Cumali'nin gözleri önünde kurşun yağdırdı. Böylece yeni sezonda dizinin en önemli karakterlerinden olan Çeto öldü.

ERKAN AVCI'DAN ÇUKUR'A VEDA MESAJI

Çukur dizisinde canlandırdığı Çeto rolüyle büyük beğeni toplayan Erkan Avcı, sosyal medyadan paylaştığı mesajla Çukur'a veda etti. Erkan Avcı paylaşımında, 'Çeto için yolun sonu;benim için başka bir yolun başlangıcı.. Teşekkür etmem gereken insanlar var; reji vereninden,çay verenine kadar sağolun varolun.

Öncelikle yapımcılarımız Kerem Çatay ve Pelin Diştaş’a özellikle de bu zorlu yolu bana kolaylaştıran geminin kaptanı yönetmenimiz Sinan Öztürk’e @snnztrk tüm kalbimle teşekkür ederim.

Bitmeyen yol yok, Yol uzun;dem ağır... Yeni hikayelerde (iyi-kötü)görüşmek üzere..Sağlıcakla kalın' notunu yazdı.