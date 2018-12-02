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Çukur'da Çeto ve Vartolu kapışıyor! Çukur'da Çukur 45. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 02.12.2018 20:06 | Son Güncelleme

Çukur 45. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç Vartolu’ya destek olmaya çalışırken Çeto’nun, “Bu gece o rövanşı alacağız!” sözleri başlayacak heyecan dolu mücadelenin sinyallerini veriyor. Mahsun’un Celasun’u öldüresiye dövdüğü, Karakuzuların tehditlerine tahammülü kalmayan Vartolu’nun, Çeto ile hesaplaşmasının gerilimi yükselttiği tanıtımda Ersoy’un Yamaç’a şartı merakla bekleniyor. İşte Çukur 45. yeni bölüm 2. fragmanı ve özeti.

Çukur'da Çeto ve Vartolu kapışıyor! Çukur'da Çukur 45. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 12. Bölümünde Mahsun ve Çeto, Koçovalılara oyun oynarken hiç beklemedikleri bir anda kendileri av olacak ve büyük bir şok yaşayacaklar. Bu, her ikisinin de Koçovalılara karşı daha acımasız planlar yapmasına yol açacak. Daha doyamadan sevdiği kadın ile oğlu elinden alınan Vartolu, Karakuzuların isteğini yerine getirecek. Kimyagerin peşine düşen Yamaç ve Cumali, her adımlarında Vartolu’ya daha da yaklaşacaklar. Vartolu’nun bu sırrının ne zaman açığa çıkacağı merakla beklenecek. Selim, Emmi ve İdris’in takdirini toplayacak bir yardımda bulunurken, Ersoy’un Yamaç’a olan teklifi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelenin rengini değiştirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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