Çukur'da Efsun dengeleri değiştirecek! Çukur 3. yeni sezon 68. bölüm fragmanı yayınlandı!

Cumali’nin “Benim babamın katili dışarıda elini kolunu sallayarak gezerken, ben burada volta atmayacağım!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Koçovalıların hapishanede kavga ettiği nefes kesen anlar gerilimi yükseltiyor. Akın Koçovalı’nın Çukur sokaklarında rahatça gezindiği görülürken Sultan’ın, Vartolu’dan isteği izleyenleri şoke ediyor.



“Sultan’ın “Vartolu Sadettin babasını öldüren adamı bulacak. Bana olan can borcunu ödeyecek!” sözleri üzerine Vartolu’nun harekete geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor.

Nehir karakterine hayat vermeye hazırlanan Hazal Subaşı’nın da ilk kez görüldüğü heyecan dolu tanıtım, yeni sezona duyulan heyecanı giderek arttırıyor.



Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.



Çukur, merakla beklenen 3. sezonuyla Pazartesi akşamı 20.00’de Show TV'de!

