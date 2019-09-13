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Çukur'da Efsun dengeleri değiştirecek! Çukur 3. yeni sezon 68. bölüm fragmanı yayınlandı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 13.09.2019 21:38 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen, Pazartesi yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak olan Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un 3. sezon 2. tanıtımı yayınlandı. Akıl hastanesine kapatılan Yamaç’ın ürkek ve korku dolu halleri izleyenleri derinden etkilerken; Azer, Yücel ve Timsah’la masaya oturan Efsun’un (Damla Sönmez) dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

Cumali’nin “Benim babamın katili dışarıda elini kolunu sallayarak gezerken, ben burada volta atmayacağım!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Koçovalıların hapishanede kavga ettiği nefes kesen anlar gerilimi yükseltiyor. Akın Koçovalı’nın Çukur sokaklarında rahatça gezindiği görülürken Sultan’ın, Vartolu’dan isteği izleyenleri şoke ediyor.
Çukur 3. Sezon 1. Bölüm (4)
“Sultan’ın “Vartolu Sadettin babasını öldüren adamı bulacak. Bana olan can borcunu ödeyecek!” sözleri üzerine Vartolu’nun harekete geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor.

Çukur 3. Sezon 1. Bölüm (5)

Nehir karakterine hayat vermeye hazırlanan Hazal Subaşı’nın da ilk kez görüldüğü heyecan dolu tanıtım, yeni sezona duyulan heyecanı giderek arttırıyor.
Çukur (1)
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.
Çukur (3)
Çukur, merakla beklenen 3. sezonuyla Pazartesi akşamı 20.00’de Show TV'de!

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