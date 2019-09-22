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Çukur'da Efsun ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur 69. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 22.09.2019 23:21 | Son Güncelleme

Çukur 69. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı. Usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon'un da kadrosuna katıldığı Çukur'un yeni bölümünde, Yamaç sırtından bıçaklanıyor. Makbule karakterine hayat verecek Meral Çetinkaya’nın ilk kez görüldüğü ve “Çukur sadece oğlumu benden almadı, torunlarımı da aldı. Benim oğlumun soyu kurudu!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Yamaç’ı sırtından bıçakladığı anlar izleyenleri şoke ediyor. İşte Çukur yeni bölümde yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Makbule karakterine hayat verecek Meral Çetinkaya’nın ilk kez görüldüğü ve “Çukur sadece oğlumu benden almadı, torunlarımı da aldı. Benim oğlumun soyu kurudu!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Yamaç’ı sırtından bıçakladığı anlar izleyenleri şoke ediyor.

Nehir ile Yamaç'ın yeniden karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Efsun da Yamaç’ı ilk kez görüyor. Hapishanede çıkan yangın merak uyandırırken Cumali, babasının intikamını almak için harekete geçiyor.

Çukur (1)

YAMAÇ VE EFSUN KARŞI KARŞIYA!
Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 2. bölümüyle ekrana gelecek. Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkacak. Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak. Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım isteyecek. Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.

Çukur (4)

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Salih Kalyon yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkacak.

Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak. Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım isteyecek.

Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.

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