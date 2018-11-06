Çukur'da İdris Koçovalı'dan Çiyan'a meydan dayağı! Çukur 41. son bölüm izle

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kafasında yeni bir plan kuran Yamaç, planı için Vartolu ile beraber işe yarar bir kimyasal arıyor. Kafa kafaya veren ikili planları için kimyasal ararken Cumali ikiliye bakıyor. Bulmacadaki kimyasalı soran Cumali haberi olmadan da olsa bir fikir veriyor. Sonunda konuya giren Cumali, Yamaç’ın deli hallerini görünce şaşırıp kalıyor. Planlarını devreye sokan Yamaç ve Vartolu ilk olarak Karakuzular’ın kimyagerinin peşine düşüyor. Hemen Karakuzular’ın adamını indirmeye başlayan ikili kimyager kaçmaya başlayınca, Vartolu adamları dövmeyi bırakıp kimyagerin peşine düşüyor. Kimyagerin evine kapıya giren Vartolu biraz dövdükten sonra karşısına oturtuyor.

Yamaç ve Vartolu’yu takip ederek kimyagerin evine kadar gelen Cumali, ikilinin kapıdan çıkmasını bekliyor. Kapıdan çıkar çıkmaz ikisine de burada ne yaptığını soran Cumali, Yamaç’a niye kendinden habersiz iş yaptığını soruyor. Kendisinin her şeyi dinleyip uyguladığını söyleyen Cumali, Yamaç’tan her şeyi anlatmasını istiyor.

Pazarda tezgah açan öğretmene ders vermeye çalışan Çiyan eşyalarını evden atıyor. Sokaktan geçerken olaya rast gelen İdris ve Emmi, öğretmenin yanına gidiyor. Eşyaların dışarı atıldığını görünce ellerine sopaları alıp üstlerini yürüyor. Babasını yalnız bırakmak istemeyen Selim bu ekibe dahil oluyor. Çiyan ve adamları sağlam sopadan geçirdikten sonra İdris, Çiyan’ı sandalyeye oturtup tokatlıyor. Selim sonunda istediği soruyu İdris’e sormuş, çok merak ettiği cevabı beklemeye başlamıştı. İdris ise Selim’i karşısına alıp konuşmaya başlıyor. Kendi babasının da kendisine böyle davrandığını anlatan İdris, bu sayede İdris Koçovalı olduğunu söylüyor. Kavgadan çıkan İdris, evdeki ecza dolabından Selim’e pansuman için ilaç getiriyor. Selim bu durumdan mutlu olup gülümseyince İdris nedenini soruyor. Beraber ilk kez bir şey yaptıklarını söyleyen Selim’e İdris niye kendi çocuğuyla ilgilenmediğini soruyor.