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Çukur'da İdris Koçovalı'dan Çiyan'a meydan dayağı! Çukur 41. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 06.11.2018 03:25 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 41. yeni bölüme İdris Koçovalı'nın Çiyan'a meydan dayağı sahnesi damga vurdu. Emmi ile birlikte pazarcılık yapan İdris, Çiyan ve adamlarının baskısına daha fazla dayanamadı. Çukur son bölümde Çiyan'ın saldırısına uğrayan İdris intikamını feci şekilde aldı. ; Pazarda tezgah açan öğretmene ders vermeye çalışan Çiyan eşyalarını evden atınca ortalık karıştı. İdris, Emmi ve Selim Çiyan ve adamlarına derslerini verdiler. İşte Çukur 41. son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...

Çukur'da İdris Koçovalı'dan Çiyan'a meydan dayağı! Çukur 41. son bölüm izle

Çukur dizisinin 41. bölümünde; Pazarda tezgah açan öğretmene ders vermeye çalışan Çiyan eşyalarını evden atıyor. Sokaktan geçerken olaya rast gelen İdris ve Emmi, öğretmenin yanına gidiyor. Eşyaların dışarı atıldığını görünce ellerine sopaları alıp üstlerini yürüyor. Babasını yalnız bırakmak istemeyen Selim bu ekibe dahil oluyor. Çiyan ve adamları sağlam sopadan geçirdikten sonra İdris, Çiyan’ı sandalyeye oturtup tokatlıyor.

Evden çıkan İdris pusuya düşürülüyor. Yediği tokattan sonra İdris’e ders vermek isteyen Çiyan adamlarıyla etrafını sarıyor. İdris bir kaç adamı indirse de sonradan kendini yerde buluyor. Yerde tekmelenen İdris, Çiyan’ın gelmesi ise dayaktan kurtuluyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kafasında yeni bir plan kuran Yamaç, planı için Vartolu ile beraber işe yarar bir kimyasal arıyor. Kafa kafaya veren ikili planları için kimyasal ararken Cumali ikiliye bakıyor. Bulmacadaki kimyasalı soran Cumali haberi olmadan da olsa bir fikir veriyor. Sonunda konuya giren Cumali, Yamaç’ın deli hallerini görünce şaşırıp kalıyor. Planlarını devreye sokan Yamaç ve Vartolu ilk olarak Karakuzular’ın kimyagerinin peşine düşüyor. Hemen Karakuzular’ın adamını indirmeye başlayan ikili kimyager kaçmaya başlayınca, Vartolu adamları dövmeyi bırakıp kimyagerin peşine düşüyor. Kimyagerin evine kapıya giren Vartolu biraz dövdükten sonra karşısına oturtuyor.

Yamaç ve Vartolu’yu takip ederek kimyagerin evine kadar gelen Cumali, ikilinin kapıdan çıkmasını bekliyor. Kapıdan çıkar çıkmaz ikisine de burada ne yaptığını soran Cumali, Yamaç’a niye kendinden habersiz iş yaptığını soruyor. Kendisinin her şeyi dinleyip uyguladığını söyleyen Cumali, Yamaç’tan her şeyi anlatmasını istiyor.

Pazarda tezgah açan öğretmene ders vermeye çalışan Çiyan eşyalarını evden atıyor. Sokaktan geçerken olaya rast gelen İdris ve Emmi, öğretmenin yanına gidiyor. Eşyaların dışarı atıldığını görünce ellerine sopaları alıp üstlerini yürüyor. Babasını yalnız bırakmak istemeyen Selim bu ekibe dahil oluyor. Çiyan ve adamları sağlam sopadan geçirdikten sonra İdris, Çiyan’ı sandalyeye oturtup tokatlıyor. Selim sonunda istediği soruyu İdris’e sormuş, çok merak ettiği cevabı beklemeye başlamıştı. İdris ise Selim’i karşısına alıp konuşmaya başlıyor. Kendi babasının da kendisine böyle davrandığını anlatan İdris, bu sayede İdris Koçovalı olduğunu söylüyor. Kavgadan çıkan İdris, evdeki ecza dolabından Selim’e pansuman için ilaç getiriyor. Selim bu durumdan mutlu olup gülümseyince İdris nedenini soruyor. Beraber ilk kez bir şey yaptıklarını söyleyen Selim’e İdris niye kendi çocuğuyla ilgilenmediğini soruyor.

ÇUKUR 42. BÖLÜM FRAGMANI

Davete sonunda icabet eden İdris, orkestra önündeki masasına oturduktan sonra fotoğrafı karşısına koyup, bardaklarını hazırlamaya başlıyor. Her şeyi hazırladıktan sonra sanatçıyı bekleyen İdris, geleni görünce şaşırıyor. Bir anda karşısında Meliha’yı gören İdris bir şey söyleyemiyor. Beklenen buluşmanın gerçekleştiği sahnede Meliha’yı karşısında bulan İdris gözyaşlarına hakim olamıyor. İdris’e hesap soran Meliha’nın “Bana üç tane sıktın. İkisi deldi geçti, biri kaldı içerde. Ben 35 yıl taşıdım al biraz da sen taşı. Ben olamadım o olsun tespihinin danesi, ben duramadım o dursun yanında!” sözleri izleyenleri duygulandırıyor.

İşleri teftişe giden Ersoy herkesi dışarıda görünce nedenini soruyor. Kimyagerin başında tek bir adamın olduğunu öğrenen Ersoy, kolonun arkasına saklanıp kimyageri izlemeye başlıyor. Kimyasalı koyarken yakalan Ersoy, kimyageri affetmeyip direk sıkıyor. Silah sesini duyan tüm adamlar aşağıya inince Ersoy kendi planını işletiyor. İlacı cebine atıp kimyagerin hırsız olduğunu anlatan Ersoy, adamlardan hesap soruyor.

Celasun’un ile beraber Karakuzular’ın adamlarını rehin alıp sohbet etmeye başlayan Cumali, hikaye anlatmaya başlıyor. Hikaye anlattıktan sonra Karakuzular’ın adamlarını tek tek infaz eden Cumali, Celasun’la beraber yola koyuluyor. Karakuzular’ın devriyesine yakalanan Celasun onları atlatmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Celasun’u yere yatıran adamları indiren Cumali, Celasun’u kurtarıp operasyona devam ediyor. Çatıda pusuya yatan Cumali’nin arkasında silahını çeken Celasun göz yaşları içinde Cumali’nin kafasına tutuyor.

Akşın eve gizlice girdikten sonra çıkmak için pencere yerine kapıyı seçince işler karışıyor. Odalardan birine çıkıp ranzaya yatan Akşın, ayakkabılılarını çıkarıp ışığı açık unutunca Çeto’nun dikkati çekiyor. Akşın’ı eline geçiren Çeto bu fırsatı değerlendirip Celasun’u şantaj yapıyor. Konu Akşın olunca eli kolu bağlanan Celasun, görevi alıyor.

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