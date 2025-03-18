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  4. Evlendikten sonra ülkeyi terk etmişti! Adını Feriha Koydum’un Hande’si Ceyda Ateş Donald Trump'ın evindeki davette ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı

Evlendikten sonra ülkeyi terk etmişti! Adını Feriha Koydum’un Hande’si Ceyda Ateş Donald Trump'ın evindeki davette ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.03.2025 11:48
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Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Adını Feriha Koydum'da hayat verdiği Hande karakteri ile hafızalara kazınan Ceyda Ateş şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Evlendikten sonra Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş Donald Trump'ın evindeki davette ortaya çıktı. Ateş'in sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede gündem oldu.

Evlendikten sonra ülkeyi terk etmişti! Adını Feriha Koydum’un Hande’si Ceyda Ateş Donald Trump'ın evindeki davette ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı

Başrollerini Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı bir dönemin efsane dizisi Adını Feriha Koydum'da canlandırdığı Hande karakteriyle adından söz ettiren Ceyda Ateş şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor.

Eşi ve kızı ile Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy ile çektiği videolarla adından söz ettiriyor.

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PEŞ PEŞE YAYINLADI

Ceyda Ateş şimdi de eşi ile birlikte Donald Trump'ın evindeki davete katıldı.

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Ünlü isim sosyal medya hesabından "ABD Başkanı Donald Trump'ın evindeki davetten fotolar" diyerek peş peşe kareler yayınladı.

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Malikaneden birçok kare yayınlayan oyuncu "Sürpriz sonlu. 'Vanilla Ice' Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

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1985 yılınan beri Donald Trump'a ait olan Palm Beach'daki Mar-a-Lago malikanesi, günümüzde birçok etkinlik için kullanılıyor.

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Çiftin, Dald Trump'ın Palm Beach'teki malikanesinden yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü.

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Ceyda Ateş'in kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'Bu davetlere nasıl katılıyor?', 'Çok güzel bir çift' gibi yorumlar yapıldı.

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Ceyda Ateş adını feriha koydum
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