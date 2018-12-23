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Çukur'da intikam vakti! Karakuzular'a şok baskın! Çukur 48. yeni bölüm 2. fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 23.12.2018 22:15 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 48. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde Koçovalılar mahalleyi geri almak için saldırıya geçiyor. Çukur’da savaşın başladığının iyiden iyiye hissedildiği, Çeto’nun Karakuzuları örgütlediği heyecan dolu tanıtımda Vartolu, Medet, Selim ve Celasun’la birlikte Karakuzuların evini basıyor. Lal, kaçmaya çalışan Saadet’i engellemeye çalışırken, Vartolu’nun korku dolu bakışları merak uyandırıyor. İşte Çukur 48. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Çukur'da intikam vakti! Karakuzular'a şok baskın! Çukur 48. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 15. bölümünde ‘Çukur’da duyulacak ateş sesleri yeni ve çok daha büyük bir fırtınanın habercisi olurken yepyeni bir dönemi başlatacak!

ÇUKUR'DA BÜYÜK SAVAŞ BAŞLIYOR!
Karakuzular, yaşadıkları şoke edici kayıplardan sonra Çukur’dan çıkmak zorunda kalacaklar. “Koçovalılar, Çukur’u geri mi alıyor” sorusunun cevabının merakla bekleneceği bölümde, tansiyon bir an bile düşmeyecek. Karakuzular, Çukur’dan çıksa da Çukur’a kimseyi almamak için güçlerini sonuna kadar kullanacaklar. Yamaç, Saadet ve bebeğinin yaşadığını öğrenmesiyle, kardeşi Vartolu’ya destek olup onları kurtarmak için elinden geleni yapacak. Bu sırada Selim’in, Cumali’nin karşısına çıkması duygu yüklü anlar yaşatacak. Koçovalılar uzun zaman sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacak. Çukur’un ana karakterlerinden birinin beklenmedik anda vurulması Çukur’daki tüm dengeleri değiştirecek.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 14. bölümünde Aliço’nun yardımıyla Saadet’in yaşadığını ve bir çocuğu olduğunu öğrenen Yamaç, Vartolu’yla yüzleşti. Yamaç’a yalan söylemenin zor olduğunu ve onun güvenini zedelediğini söyledikten sonra oğlunun fotoğrafını çıkarıp “Bak, oğlum oldu. Babamın torunu oldu babamın oğlu” dediği anlar ekran başındakilere duygu yüklü dakikalar yaşattı. Kapısının önünde küçük bir kutu süt bulan Cumali, heyecanla etrafına bakarken izleyiciler geçmiş günlere gitti. Cumali ile Selim arasındaki çocukluklarından kalan bir anı izleyen ekran başındakiler, bugüne döndüklerinde Selim ve Cumali’nin yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini gördüler.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.


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