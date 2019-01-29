Çukur'da Sena kendisine aşık olan Mahsun'u vuracak mı? Çukur 51. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç'ın eşi Sena'ya aşık olan Mahsun, Sena'nın evine gizlice giriyor. Sena ise Mahsun'a silah çekiyor. Peki Sena ne yapacak? Mahsun'u vuracak mı?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un 28 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 17. bölümünde Çukur çocukları arasında tansiyonun giderek yükseldiğini gören Vartolu, çocukları engellemek isterken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Vartolu tarafından vurulan ve Ayşe’nin evine sığınan Çeto’ya yardım eden Ayşe kurşunu çıkarmaya çalıştı. Selim’le yüzleşen Sena, kendini Fikret olan tanıtan kişinin Mahsun olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Yamaç’ın hayati tehlikeyi atlatıp, gözlerini açmasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Oğlu Yamaç’ın başından bir an bile ayrılmayan Sultan, Yamaç’ın uyandığı haberini vermek için sevinçle dışarı çıktığı sırada Meliha ve İdris’i bir arada gördü. Yamaç’tan kendisini vuran kişiyi öğrenmek isteyen Selim, Yamaç’ın tanıdık biriydi itirafıyla neye uğradığını şaşırdı. Çukur’un durumunu gören Vartolu, Cumali’den düzeni sağlamasını isterken kendisi de kontrolü elden bırakmadı. Her yerde Çeto’yu arayan Mahsun, sonunda Çeto’ya ulaşarak onu Çukur’dan çıkardı. Cumali’nin Vartolu’ya öfkesi dinmezken, ikilinin başta Meke olmak üzere Çukur’un çocuklarıyla buluşma anı duyulan silah sesiyle kesildi.