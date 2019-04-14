Çukur'da Timsah kimi vurdu? Cumali'ye ne oldu? Çukur 61. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı.

TİMSAH, ÇUKUR’A GELİYOR!

Uluç’un, “Timsah ne seni dinler ne beni!” sözleriyle anlattığı Timsah’ın Çukur’a geldiği ve daha ilk dakikadan tehlikeli yüzünü gösterdiği tanıtımda Cumali’yle karşı karşıya geldiği görülüyor. Timsah, “Sevgili Yamaç seni arıyorum. Mesajımı aldığında beni mutlaka ara!” sözleriyle yeni bir fırtınanın habercisi olurken, Yamaç’ın sinirli halleri dikkat çekiyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 28. bölümünde Yamaç, hiç beklemediği anda, farkında olmadan Yüzüklü ile yan yana gelecek. Yüzüklü’nün, Yamaç’a Sena’nın ölümüyle ilgili ipucu bırakması Yamaç’ı, Meliha ile karşı karşıya getirecek. Sedat’ın hayatını kaybetmesi Çukur’a yepyeni bir düşman kazandıracak. Gözlerin Yüzüklü’ye çevrildiği sırada Timsah izini belli etmeden, Yamaç’a ulaşabilmek ve Sedat’ın intikamını alabilmek için Çukur’da ortalığı karıştıracak. Vartolu Salih’in değerli taşların peşine düşeceği bölümde, Yamaç sürpriz şekilde Baykal’dan telefon alacak. Herkesin Yüzüklü ve Baykal’a odaklandığı bölümde Timsah’ın, Koçovalı erkeklerinden biriyle yüzleşmesi şaşırtıcı bir sonla bitecek.