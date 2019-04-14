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Çukur'da Timsah kimi vurdu? Cumali'ye ne oldu? Çukur 61. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.04.2019 20:29 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 61. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Koçovalılar'ın yeni düşmanı Timsah ortaya çıkıyor. Timsah Cumali'yi kaçırıyor. “Sevdiklerini koruyamamak nasılmış sen de öğreneceksin!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda öfkeden gözü dönen Yamaç’ın, Yüzüklü’nün izini bulmaya çalıştığı anlar heyecanı yükseltiyor. Diğer yandan ise Baykal ile ilgili bir gerçek de ortaya çıkıyor. Peki Timsah Cumali'yi vurdu mu? Cumali'ye ne oldu? İşte Çukur 61. yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı.

TİMSAH, ÇUKUR’A GELİYOR!

Uluç’un, “Timsah ne seni dinler ne beni!” sözleriyle anlattığı Timsah’ın Çukur’a geldiği ve daha ilk dakikadan tehlikeli yüzünü gösterdiği tanıtımda Cumali’yle karşı karşıya geldiği görülüyor. Timsah, “Sevgili Yamaç seni arıyorum. Mesajımı aldığında beni mutlaka ara!” sözleriyle yeni bir fırtınanın habercisi olurken, Yamaç’ın sinirli halleri dikkat çekiyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 28. bölümünde Yamaç, hiç beklemediği anda, farkında olmadan Yüzüklü ile yan yana gelecek. Yüzüklü’nün, Yamaç’a Sena’nın ölümüyle ilgili ipucu bırakması Yamaç’ı, Meliha ile karşı karşıya getirecek. Sedat’ın hayatını kaybetmesi Çukur’a yepyeni bir düşman kazandıracak. Gözlerin Yüzüklü’ye çevrildiği sırada Timsah izini belli etmeden, Yamaç’a ulaşabilmek ve Sedat’ın intikamını alabilmek için Çukur’da ortalığı karıştıracak. Vartolu Salih’in değerli taşların peşine düşeceği bölümde, Yamaç sürpriz şekilde Baykal’dan telefon alacak. Herkesin Yüzüklü ve Baykal’a odaklandığı bölümde Timsah’ın, Koçovalı erkeklerinden biriyle yüzleşmesi şaşırtıcı bir sonla bitecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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