Çukur'da Yamaç, Cumali ve Vartolu saldırıya geçiyor! Çukur 47. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 14. bölümünde Yamaç, Ersoy’dan istihbarat almaya devam ederken Çeto ve Mahsun’u öldürmek için Ersoy’un yaptığı plan ikiliyi beklenmedik bir duruma sürükleyecek. Vartolu’nun Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltirken Aliço’nun yakaladığı ipucu Yamaç’ı Vartolu’nun sırrına giderek yaklaştıracak. Selim ile Sultan’ın yüzleşmesi merakla beklenecek. İdris’in atacağı adım ise tüm dengeleri değiştirecek. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 13. bölümünde Yamaç ve Cumali, Çeto ve Mahsun’un Çukur’daki çocukları kaçırması karşısında harekete geçti. Metin ve Kemal’in yardımıyla birlikte Karakuzuların peşini bırakmayıp çocuklara ulaşan Yamaç ve Cumali büyük bir şok yaşadı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çocukların parmaklarında Karakuzuların dövmesinin olması ve dönmek istememeleri Çukur için büyük bir yenilgi oldu. Cumali’nin şüphelendiği Vartolu, Çeto’nun “Bizi koruyacaksın” demesi karşısında köşeye sıkıştı. Sadece Celasun’un bildiği Vartolu’nun bu sırrının ne zaman ortaya çıkacağı ve ilk kimin öğreneceği büyük bir merakla beklenecek.

Karakuzuların kimyagerini bulmak isteyen Cumali laboratuarlarını bassa da; Vartolu Celasun’un yardımıyla kaçmayı başardı. Karakuzuların Çukur’un çocuklarını almasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç ve Cumali, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçti. Karakuzuları izleyen ve çocuklara ulaşan Koçovalılar, çocukların gelmek istememesiyle büyük bir şok yaşadı. Sultan’ı, yeniden Sultan Ana olarak gördüğümüz bölümde, Sena’ya kendini “Fikret” olarak tanıtan Mahsun türlü oyunlarla Sena’ya yakın olmaya çalıştı. Çeto ve Mahsun, Saadet’le tehdit ettikleri Vartolu’dan kendilerini korumasını istedi. Çeto ve Mahsun’a bir şey olması durumunda Saadet’i de kaybedeceğini anlayan Vartolu bir kez daha köşeye sıkıştı. Ersoy’dan, çocukların ailelerine geri verileceğini öğrenen Yamaç, Çeto ve Mahsun’u birlikte bulabileceği fırsatı yakaladı. Yamaç’ın baskına hazırlandığı final sahnesinde Cumali tarafından misafir edilen Vartolu çaresizdi.



