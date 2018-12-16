MAGAZİN

Çukur'da Yamaç, Cumali ve Vartolu saldırıya geçiyor! Çukur 47. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 16.12.2018 20:08 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 47. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç, Vartolu ve Cumali mahalleyi geri almak için saldırıya geçiyor. Çeto ve Mahsun ise, İdris Koçovalı'nın eski kahvehanesini yeniden açıyor. Ancak Cumali kahvehaneye bomba koyarak havaya uçuruyor. Yamaç'la işbirliği yapan ve Karakuzular'ı bitirmek isteyen Mahsun'un yaptıklarından Çeto ve Mahsun'un haberi oluyor mu? İşte Çukur 47. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Çukur'da Yamaç, Cumali ve Vartolu saldırıya geçiyor! Çukur 47. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yamaç ve Vartolu’nun karşı karşıya geldiği, kavgaya giren İdris’in tehlikeli yüzünü gösterdiği tanıtımda heyecan yükseliyor. Çeto ve Mahsun’un, Ersoy’a şüpheci bakışları merak uyandırırken, Koçovalıların baskın yapacağı sırada kahvede meydana gelen patlama işleri değiştiriyor. Çukur’u geri almak isteyen Cumali’nin “Baba buyur, emanetin Çukur!” sözleri ise dikkat çekiyor.

Çukur (1)

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 14. bölümünde Yamaç, Ersoy’dan istihbarat almaya devam ederken Çeto ve Mahsun’u öldürmek için Ersoy’un yaptığı plan ikiliyi beklenmedik bir duruma sürükleyecek. Vartolu’nun Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltirken Aliço’nun yakaladığı ipucu Yamaç’ı Vartolu’nun sırrına giderek yaklaştıracak. Selim ile Sultan’ın yüzleşmesi merakla beklenecek. İdris’in atacağı adım ise tüm dengeleri değiştirecek. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Çukur (3)

Çukur 47. bölüm 1. fragmanında, Vartolu’nun, “Aranızda birisi var, konuşuyor!” sözleri üzerine öfkeden deliye dönen Ersoy’un beklenmedik tepkisi Çeto ve Mahsun’u şaşırtıyor. Ersoy’un silah çektiği Vartolu’nun geri adım atmaması heyecanı yükseltirken, annesini eskisi gibi gören Selim gözyaşlarına hakim olamıyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 13. bölümünde Yamaç ve Cumali, Çeto ve Mahsun’un Çukur’daki çocukları kaçırması karşısında harekete geçti. Metin ve Kemal’in yardımıyla birlikte Karakuzuların peşini bırakmayıp çocuklara ulaşan Yamaç ve Cumali büyük bir şok yaşadı.

Çukur (5)

Çocukların parmaklarında Karakuzuların dövmesinin olması ve dönmek istememeleri Çukur için büyük bir yenilgi oldu. Cumali’nin şüphelendiği Vartolu, Çeto’nun “Bizi koruyacaksın” demesi karşısında köşeye sıkıştı. Sadece Celasun’un bildiği Vartolu’nun bu sırrının ne zaman ortaya çıkacağı ve ilk kimin öğreneceği büyük bir merakla beklenecek.

Çukur (1)

Karakuzuların kimyagerini bulmak isteyen Cumali laboratuarlarını bassa da; Vartolu Celasun’un yardımıyla kaçmayı başardı. Karakuzuların Çukur’un çocuklarını almasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç ve Cumali, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçti. Karakuzuları izleyen ve çocuklara ulaşan Koçovalılar, çocukların gelmek istememesiyle büyük bir şok yaşadı. Sultan’ı, yeniden Sultan Ana olarak gördüğümüz bölümde, Sena’ya kendini “Fikret” olarak tanıtan Mahsun türlü oyunlarla Sena’ya yakın olmaya çalıştı. Çeto ve Mahsun, Saadet’le tehdit ettikleri Vartolu’dan kendilerini korumasını istedi. Çeto ve Mahsun’a bir şey olması durumunda Saadet’i de kaybedeceğini anlayan Vartolu bir kez daha köşeye sıkıştı. Ersoy’dan, çocukların ailelerine geri verileceğini öğrenen Yamaç, Çeto ve Mahsun’u birlikte bulabileceği fırsatı yakaladı. Yamaç’ın baskına hazırlandığı final sahnesinde Cumali tarafından misafir edilen Vartolu çaresizdi.

Çukur (6)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Yarışmanın ayarını bozduYarışmanın ayarını bozdu
Çukur'da yeniden İdris Koçovalı fırtınası esecek! Çukur'da yeniden İdris Koçovalı fırtınası esecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur 47. yeni bölüm 2. fragmanı izle çukur 47. yeni bölüm izle Çukur çukur fragman çukur yeni bölüm

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

Emekli astsubay dehşeti! Önce ailesini katletti sonra...

Emekli astsubay dehşeti! Önce ailesini katletti sonra...

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Gülperi dizisine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan transfer!

Gülperi dizisine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan transfer!

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma'da Halit'e ihanet şoku! Yıldız'ı Kemal'le mi yakalıyor? Yasak Elma 27. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da ihanet şoku!

Beni Affet hayranlarına kötü haber! Final ne zaman?

Star TV'nin o dizisi ekrana veda ediyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan ihanet mi ediyor? EDHO 120. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şoke eden ihanet şüphesi!

Gülperi dizisine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan transfer!

Gülperi'ye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan transfer!

Beyaz’ın Seda Sayan isyanı! “Yarışmanın ayarını bozdu”

Yarışmanın ayarını bozdu

Çukur'da yeniden İdris Koçovalı fırtınası esecek! Çukur 47. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur'da yeniden İdris Koçovalı fırtınası esecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.