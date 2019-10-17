Çukur'da Yamaç'ı şoke eden teklif! Cumali ile Damla'nın aşk sahneleri! Çukur 3. sezon 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Karaca, Yamaç’ın Çukur’a döndüğünü heyecanla Sultan’a söylerken, polisten kaçan Damla ve Cumali’nin yakınlaştığı anlar dikkat çekiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 4. bölümünde Yamaç’ı, Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli kişi Cumali’nin yanına getirdi. Kardeşini yaralı halde kapısında bulan Cumali, bir yakınının yardımıyla Yamaç’ın yaralarına müdahale etti. Yamaç’ın öldüğünü sanan Azer hapisteki Koçovalılara ardı ardına saldırılar düzenledi. Cumali ve Selim, kendine gelen Yamaç’a Çukur’a dönmesi konusunda baskıda bulundu.

Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalıştı. Hapishanede zor günler geçiren Vartolu’yu ziyaret eden Yamaç, Aliço’nun mesajlarına da ulaştı. Aliço’nun ölmediğini öğrenen Yamaç, umutlandı ve Çukur’a geri döndü. “Çukur evimiz, Yamaç babamız!” sözlerinin yankılandığı final sahnesinde; Yamaç’ı tekrar Çukur’da gören Akın büyük bir şok yaşadı.