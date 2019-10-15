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Çukur'da Yamaç ve Akın karşı karşıya geliyor! Cumali'ye büyük tuzak! Çukur 3. sezon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 15.10.2019 01:41 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 3. sezon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta milli maç nedeniyle yayınlanmayan Çukur'un yeni bölümünde, Sultan Akın'a görevi Yamaç'a devretmesi gerektiğini söylüyor. Akın kaçak olan amcası Cumali'ye tuzak kurarak kaldığı yeri ihbar ediyor. Yamaç'a meydan okuyan Akın "Bana verilen emaneti korumak zorundayım. Bana Çukur emanet edildi ve ben onu korumak zorundayım!” diyor. Peki Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Çukur 72. yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tüm ülkeyi ekran başına kilitleyen, TRT 1'de yayınlanan Fransa Türkiye milli maçı nedeniyle bu hafta yayınlanmayan Çukur'un 72. yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de olacak.

Çukur (1)

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sultan’ın görevini devretmesini söylediği Akın’ın şoke olduğu heyecan dolu tanıtımda Akın’ın öfkesi giderek büyüyor.

Çukur (6)

Yamaç’ın Çukur’a saldıracaklarını Cumali’ye söylediği, Meliha’nın sırrıyla merak uyandırdığı tanıtımda Azer’in dövüş sahneleri gerilimi yükseltiyor.

Çukur (4)

Akın, “Bana verilen emaneti korumak zorundayım. Bana Çukur emanet edildi ve ben onu korumak zorundayım!” sözleriyle yaklaşan fırtınanın habercisi olurken, Çukur’da yaşanacaklar merakla bekleniyor.
Çukur (5)
“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle 21 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Çukur (2)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 4. bölümünde Yamaç’ı, Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli kişi Cumali’nin yanına getirdi. Kardeşini yaralı halde kapısında bulan Cumali, bir yakınının yardımıyla Yamaç’ın yaralarına müdahale etti. Yamaç’ın öldüğünü sanan Azer hapisteki Koçovalılara ardı ardına saldırılar düzenledi. Cumali ve Selim, kendine gelen Yamaç’a Çukur’a dönmesi konusunda baskıda bulundu. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalıştı. Hapishanede zor günler geçiren Vartolu’yu ziyaret eden Yamaç, Aliço’nun mesajlarına da ulaştı. Aliço’nun ölmediğini öğrenen Yamaç, umutlandı ve Çukur’a geri döndü. “Çukur evimiz, Yamaç babamız!” sözlerinin yankılandığı final sahnesinde; Yamaç’ı tekrar Çukur’da gören Akın büyük bir şok yaşadı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.


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