Çukur'da Yamaç ve Akın karşı karşıya geliyor! Cumali'ye büyük tuzak! Çukur 3. sezon 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tüm ülkeyi ekran başına kilitleyen, TRT 1'de yayınlanan Fransa Türkiye milli maçı nedeniyle bu hafta yayınlanmayan Çukur'un 72. yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de olacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan’ın görevini devretmesini söylediği Akın’ın şoke olduğu heyecan dolu tanıtımda Akın’ın öfkesi giderek büyüyor.

Yamaç’ın Çukur’a saldıracaklarını Cumali’ye söylediği, Meliha’nın sırrıyla merak uyandırdığı tanıtımda Azer’in dövüş sahneleri gerilimi yükseltiyor.

Akın, “Bana verilen emaneti korumak zorundayım. Bana Çukur emanet edildi ve ben onu korumak zorundayım!” sözleriyle yaklaşan fırtınanın habercisi olurken, Çukur’da yaşanacaklar merakla bekleniyor.



“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle 21 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 4. bölümünde Yamaç’ı, Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli kişi Cumali’nin yanına getirdi. Kardeşini yaralı halde kapısında bulan Cumali, bir yakınının yardımıyla Yamaç’ın yaralarına müdahale etti. Yamaç’ın öldüğünü sanan Azer hapisteki Koçovalılara ardı ardına saldırılar düzenledi. Cumali ve Selim, kendine gelen Yamaç’a Çukur’a dönmesi konusunda baskıda bulundu. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalıştı. Hapishanede zor günler geçiren Vartolu’yu ziyaret eden Yamaç, Aliço’nun mesajlarına da ulaştı. Aliço’nun ölmediğini öğrenen Yamaç, umutlandı ve Çukur’a geri döndü. “Çukur evimiz, Yamaç babamız!” sözlerinin yankılandığı final sahnesinde; Yamaç’ı tekrar Çukur’da gören Akın büyük bir şok yaşadı.