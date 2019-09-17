Çukur'dan yeni sezona rekor başlangıç! İşte Çukur dizisi reyting sonuçları!

İdris Koçovalı'nın hayatını kaybettiği, Koçovalıların büyük bir yıkım yaşadığı yeni sezonun ilk bölümü ekran başındakileri derinden etkiledi.

Yamaç'ın babasına son görevi izleyenlerin yüreklerini dağladı. Bölümün finalinde Yücel'in, Yamaç'ın tuzağına düştüğü anlar ise büyük heyecan yarattı.

Çukur'un dün akşam ekrana gelen bölümünde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez ile Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı da ilk defa görüldü. Bu sezon kadınların gücünün konuşulacağı Çukur'da; Yücel, Azer ve Timsah'a kartları dağıtan Efsun dengeleri değiştireceğinin sinyallerini verdi.

SOSYAL MEDYADA #ÇUKURS3 ETİKETİNE YORUM YAĞDI!

Çukur, yeni sezonun ilk bölümüyle AB'de 6.83 izlenme oranı (rating), 18.69 izlenme payı (share) elde ederken, ABC1 20+'da 9.54 izlenme oranı (rating), 22.92 izlenme payı (share), Total'de ise 8.71 izlenme oranı (rating), 22.75 izlenme payı (share) ile birinci oldu. #ÇukurS3 etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat dünyada ise 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. Ayrıca Aras Bulut İynemli ve İdris Koçovalı da uzun süre TT listesinde yer aldı.