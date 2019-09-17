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Çukur'dan yeni sezona rekor başlangıç! İşte Çukur dizisi reyting sonuçları!

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2019 21:48 | Son Güncelleme

İki sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran, Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekrana gelen Çukur'un merakla beklenen 3. sezonu izleyicileriyle buluştu. Nefeslerin tutulduğu ve ekran başındakilerin heyecanla beklediği Çukur, yeni sezonunun ilk bölümüyle reytinglerde birinci olurken, sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Çukur'dan yeni sezona rekor başlangıç! İşte Çukur dizisi reyting sonuçları!

İdris Koçovalı'nın hayatını kaybettiği, Koçovalıların büyük bir yıkım yaşadığı yeni sezonun ilk bölümü ekran başındakileri derinden etkiledi.

Yamaç'ın babasına son görevi izleyenlerin yüreklerini dağladı. Bölümün finalinde Yücel'in, Yamaç'ın tuzağına düştüğü anlar ise büyük heyecan yarattı.

Çukur'un dün akşam ekrana gelen bölümünde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez ile Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı da ilk defa görüldü. Bu sezon kadınların gücünün konuşulacağı Çukur'da; Yücel, Azer ve Timsah'a kartları dağıtan Efsun dengeleri değiştireceğinin sinyallerini verdi.

SOSYAL MEDYADA #ÇUKURS3 ETİKETİNE YORUM YAĞDI!
Çukur, yeni sezonun ilk bölümüyle AB'de 6.83 izlenme oranı (rating), 18.69 izlenme payı (share) elde ederken, ABC1 20+'da 9.54 izlenme oranı (rating), 22.92 izlenme payı (share), Total'de ise 8.71 izlenme oranı (rating), 22.75 izlenme payı (share) ile birinci oldu. #ÇukurS3 etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat dünyada ise 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. Ayrıca Aras Bulut İynemli ve İdris Koçovalı da uzun süre TT listesinde yer aldı.

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Sezon finalinin ardından herkesin büyük bir merakla beklediği Aliço'nun ekrana geldiği sahnede, babasıyla diyalogu dikkat çekiyor. Babası, asker disiplininde yaşadığı görülen Aliço'nun Çukur'a dönme isteğini reddediyor.

'Çukur', merakla beklenen yeni bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı saat 20:00'de Show TV'de!

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