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Çukur dizisi 25. bölüm ilk sahne! Yamaç Medet'i vuracak mı? 'Bana vur de gözümü bile kırpmadan...'

ÇUKUR HABERLERİ  | 10.04.2018 02:00 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 25. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde, Sultan’ın Medet’le yüzleştiği tanıtımda Yamaç, “Medet kaldır başını anneme bak, anne sen de Medet’e bak. Gözlerinin içine iyice, sonra bana vur de. Vuracağım, gözümü bile kırpmadan!” diyerek Medet’e silah doğrulttuğu anlar gerilimi yükseltiyor. Yamaç Medet'i vuracak mı sorusu ise yeni bölümde belli olacak.

Çukur dizisi 25. bölüm ilk sahne! Yamaç Medet'i vuracak mı? 'Bana vur de gözümü bile kırpmadan...'

Çukur'un 9 Nisan Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünün ardından 25. bölümden sneak peek yayınlandı. Sultan Anne'yi yanlışlık vuran Medet'in başına Yamaç silah dayıyor. Sultan'ın karşısına getirilen Medet için Yamaç, 'Anne gözlerinin içine bak. Vur de gözümü kırpmadan vurayım' diyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un bu akşam ekrana gelen heyecan dolu 24. bölümünde gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayandı. Medet, Vartolu’yu kurtarmak için atılınca silah o sırada Nedret’in peşinden gelen Sultan’a isabet etti. Kanlar içinde kalan Sultan hastaneye kaldırılırken, haberi duyan İdris ve Koçovalılar hastaneye koştu. Bu gelişme karşısında sinir krizi geçiren Nedret, her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Saadet’e saldırınca, Saadet eşyalarını toplayıp evden ayrıldı. Celasun, İdris’in isteği üzerine Medet’i götürmek isteyince Vartolu’nun sert tepkisiyle karşılaştı. Muhittin, Kahraman’la Sultan’ı vuran kişinin Medet olduğunu söyleyerek örgütlediği Çukur sakinleriyle Vartolu’nun evine gitti. Öfkeli kalabalığa Medet’i vermek istemeyen Vartolu, Yamaç’ın gelişiyle rahat bir nefes aldı. Medet olayın bir kaza olduğunu Yamaç’a anlatsa da Yamaç için bu sondu; Vartolu Çukur’dan gidecekti. Saadet-Vartolu ilişkisini ve yaşananları Sena’dan öğrenen İdris, Saadet’e ulaşmaya çalıştı. Vartolu, Saadet’e hayalini yaşatırken, ikili gönüllerince bir gün geçirdi. İpleri eline geçiren Nazım, babasının ölümünü sorgulayan Emrah’ı birlikte iş yapmaya ikna etti. Emrah, kurdukları özel güvenlik şirketinin başına geçerek henüz bilmese de çoğu Çukur sakinlerinin tuttuğu eğlence mekanlarını denetleyecekti. Emrah’la ilgili öğrendiği gerçek yüzünden Sena’ya soğuk davranan Yamaç, Sena’yla yüzleşti. Saadet’ten haber alamayınca onu bulmaya çalışan İdris, Vartolu ile birlikte bulduğu Saadet’i eve geri getirdi. Ameliyattan çıkan Sultan gözlerini açtı fakat bacağında oluşan hissizliği henüz fark etmemişti. Saadet’le geçirdiği rüyadan uyanan Vartolu ise eski acımasız haline dönmeye karar verdi.

Çukur’un merakla beklenen 25. bölümü 16 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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