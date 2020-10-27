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Çukur dizisinde Aleyna Çakır davasına gönderme

27.10.2020 11:42 | Son Güncelleme:
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Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur'un bu akşam ekrana gelen 100'üncü bölümünde Aleyna Çakır davasına gönderme yapıldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur'un dün akşam ekrana gelen 100'üncü bölümünde, evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ı konu alan bir sahne yer aldı.

Dizide yer alan sahnede, Çakır'ın, şüpheli Ümit Can Uygun tarafından darp edildiği ve Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı anlar canlandırıldı.

NE OLMUŞTU?

3 Haziran Çarşamba sabahı Aleyna Çakır adıyla bilinen, 21 yaşındaki Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğunu söyleyen Ümit Can Uygun, polisi arayarak Esen'i evinde ölü bulduğunu söyledi.

Polis, ihbar sonrası gittiği evde Esen'in cesedini buldu. Esen'in boynunda bornoz kuşağı olduğu, yüzüstü yatar halde bulunduğu, elleri ve bacaklarında morluklar bulunduğu bilgisi yer alıyordu.

Polis, kayıtlara 'intihar' olarak geçen olayın ardından 22 yaşındaki Ümit Can Uygun'un ifadesini alarak serbest bıraktı.

Olayın ardından Ümit Can Uygun'un, gerçek adı Sema Esen olan Aleyna'ya yaklaşık bir buçuk ay önce şiddet uyguladığı ve ardından Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı bilgisi, canlı yayının görüntüleriyle birlikte sosyal medyada paylaşıldı.

Aleyna'nın 17 Nisan'daki olayın ardından polise giderek şikayette bulunduğu, Uygun'a bir ay uzaklaştırma cezası verildiği, Uygun'un polise ifade verdikten sonra görüntüleri sosyal medyadan sildiği ortaya çıktı. Ancak bazı kullanıcılar tarafından görüntülere ulaşıldı ve internet ortamına verildi.

Aleyna Çakır'ın 17 Nisan'da polise verdiği ifadeye göre, Çakır koruma da talep etmişti.

Bir süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak, "17 Nisan'da Esen'in darp edilmesiyle 3 Haziran'da ölümü arasında bağlantı bulunmadığını" belirtti.

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