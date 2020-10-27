Çukur dizisinde Aleyna Çakır davasına gönderme

Olayın ardından Ümit Can Uygun'un, gerçek adı Sema Esen olan Aleyna'ya yaklaşık bir buçuk ay önce şiddet uyguladığı ve ardından Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı bilgisi, canlı yayının görüntüleriyle birlikte sosyal medyada paylaşıldı.

Polis, ihbar sonrası gittiği evde Esen'in cesedini buldu. Esen'in boynunda bornoz kuşağı olduğu, yüzüstü yatar halde bulunduğu, elleri ve bacaklarında morluklar bulunduğu bilgisi yer alıyordu.

Dizide yer alan sahnede, Çakır'ın, şüpheli Ümit Can Uygun tarafından darp edildiği ve Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı anlar canlandırıldı.

Aleyna'nın 17 Nisan'daki olayın ardından polise giderek şikayette bulunduğu, Uygun'a bir ay uzaklaştırma cezası verildiği, Uygun'un polise ifade verdikten sonra görüntüleri sosyal medyadan sildiği ortaya çıktı. Ancak bazı kullanıcılar tarafından görüntülere ulaşıldı ve internet ortamına verildi.

Aleyna Çakır'ın 17 Nisan'da polise verdiği ifadeye göre, Çakır koruma da talep etmişti.

Bir süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak, "17 Nisan'da Esen'in darp edilmesiyle 3 Haziran'da ölümü arasında bağlantı bulunmadığını" belirtti.

