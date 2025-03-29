Trabzon'da İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! "TFF istifa" O pozisyondan sonra ortalık karıştı...

Süper Lig'in 29.haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi Papara Park'ta konuk etti. Zorlu mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

"YETER HACIOSMANOĞLU YETER"

Yoğun talebin olduğu maçta, tribünlerden izleyen isimlerden biriyse Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ydu. 2013-2015 yılları arasında başkanlığını yaptığı Trabzonspor takımını takip eden Hacıosmanoğlu, taraftarlarında tepkisiyle karşılaştı. Bordo-Mavili taraftarlar, maçın ilk dakikalarından itibaren Hacıosmanoğlu'na yönelik yoğun protestolarda bulundu. Trabzonspor taraftarları, Papara Park'ta maçı izleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için "Yeter Hacıosmanoğlu yeter. TFF istifa." tezahüratta bulundu.

PENALTIDAN SONRA TEPKİLER ARTTI!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Göztepe 31. dakikada penaltıdan Romulo'nun bulduğu gol ile öne geçerken, Trabzonsporlu taraftarların hakemin penaltı kararından sonra, Hacıosmanoğlu'na yönelik istifa sesleri daha fazla arttı. 32. dakikada Trabzonspor Zubkov'un golüyle skora dengeyi getirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor puanını 36 yaparken 8 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe ise 38 puana yükseldi.