Çukur dizisinde Çarpışma'dan bir sürpriz daha! Veli'den sonra Cansız da ortaya çıktı! Çukur 60. yeni bölümden ilk sahne!

Çukur’un 1 Nisan Pazartesi ekrana gelen 2. sezonun 26. Bölümünde Çukur sakinleri, Karakuzularla olan büyük mücadelenin izlerini kaldırmaya çalışırken; sokaklardan “Çukur evimiz İdris babamız!” sesleri yükseldi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’da yaşananları duyan polisler soluğu mahallede alırken, Yamaç başta olmak üzere Çukur çocuklarını gözaltına aldı. Bu sırada kadınlar Sena’nın yokluğunu fark ederken Damla, Sena’yı bulmak için tekrar sığınağa döndü. Gizlice Baykal’ın izini süren Salih, Baykal’ın mezarının boş olduğunu anlayınca sinirlerine hakim olamadı. Mahsun’un Sena’yı kaçırdığını anlayan Yamaç, Yücel’i yanına alarak Karakuzuların tüm sığınaklarına bakmaya başladı. Herkes seferber olup Sena’yı ararken Vartolu’nun yardımına Veli yetişti. Çukur’a gelen Veli Cevher, Cansız’ın desteğiyle Mahsun ve Sena’yı bulmak için harekete geçti.

Baykal’ın adamları tarafından rehin alınan ve karşısına çıkarılan Meliha neler olduğunu anlamaya çalıştı. Damla’nın yardımıyla bir iz bulan ve yola çıkan Selim ve Yamaç’ın gittikleri adres yanlış çıktı. Tansiyonun bir an bile düşmediği bölümün final sahnesinde Yüzüklü, Sena’ya silah doğrultarak izleyenleri şoke etti.