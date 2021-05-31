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Çukur ne zaman bitecek? Çukur final mi oluyor, final ne zaman?

31.05.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2017 senesinde yayınlanan ve 4 sezondur Show TV ekranlarında reyting rekorları kırmakta olan Çukur dizisinin final olacağı haberleri gündemi salladı. Sevilen dizinin hayranları Çukur final mi oluyor, Çukur ne zaman bitecek sorularının yanıtını arıyor. Peki Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı isimlerin rol aldığı Çukur ne zaman bitecek? Çukur final mi oluyor ve final ne zaman? İşte yanıtı...

Çukur ne zaman bitecek? Çukur final mi oluyor, final ne zaman?

İlk bölümü 2017 senesinde yayınlanmış olan Show TV'nin Çukur dizisinin final olacağı haberleri dizinin takipçilerini üzdü. Çukur final mi oluyor, Çukur ne zaman bitecek soruları sevilen yapımın hayranları tarafından araştırılıyor. Peki Çukur ne zaman bitecek?

ÇUKUR NE ZAMAN BİTECEK? ÇUKUR FİNAL Mİ OLUYOR, ÇUKUR DİZİSİ FİNAL NE ZAMAN?

Gökhan Horzum'un senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini ise Sinan Öztürk'ün üstlendiği Çukur dizisinin kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Ferit Kaya, Aytaç Uşun gibi pek çok başarılı isim yer alıyor.

Pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukur'da heyecan dolu yepyeni bir bölüm bugün yine izleyicisinin karşısında olacak. Etkileyici sahnelerin ekrana geleceği yayınlanacak olan yeni bölümde final bölümüne dair çeşitli ipuçlarına da yer verilecek. Çukur dizisinde 4 sezonluk macera yakın zamanda sona eriyor. Show TV'nin Çukur dizisi 131. bölümü ile beraber 7 Haziran 2021 Pazartesi günü yani önümüzdeki hafta bir sonraki bölümde izleyicilerle son defa buluşacak.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çukur dizisinde İstanbul'un suçla özdeşleşmiş olan mahallesi Çukur'un kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Suçla bu denli içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları bulunmaktadır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmemekte, kullanılmamakta ve satılmamaktadır. Ancak oyuna yeni dahil olan diğer gruplar yasağı delmeye çalışırlar.


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Show TV Çukur dizisi Aras Bulut İynemli Erkan Kolçak Köstendil
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