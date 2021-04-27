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Çukur ne zaman final yapacak? Çukur dizisinin finalinde neler olacak?

27.04.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur adım adım finale doğru gidiyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli'nin oynadığı Çukur dizisinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Peki, Çukur ne zaman final yapacak? Çukur dizisinin finalinde neler olacak?

Çukur ne zaman final yapacak? Çukur dizisinin finalinde neler olacak?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ile Perihan Savaş’ın oynadığı Çukur dizisi 126. yeni bölümle 26 Nisan Pazartesi akşamında Show TV ekranlarına geldi. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı ve aksiyonun her bölümde giderek tırmandığı Çukur dizisi final yaparak ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Çukur dizisinin daha önceden basına sızdırılan iddialar doğrultusunda 125. bölümde senaryo gereğinde final yapması bekleniyordu. 26 Nisan Pazartesi akşamında 126. bölümde izleyenleriyle buluşan Çukur dizisinin bu sezon sonunda final yapması bekleniyor.

Çukur dizisinin Mayıs ayının son haftasında 24 Mayıs Pazartesi günü final yaparak ekranlara veda etmesi bekleniyor.

ÇUKUR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Vartolu’nun son hamlesiyle silahları kaybeden Yamaç harekete geçti. Amca’nın emriyle Emmi’nin peşine düşen maskelinin saldırısı nefesleri kesti.

Zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken; Akın, Amca’yla yüzleşti. Yamaç, Emmi’nin başına gelenlerden sonra Çukur’a ağır bir ders verdi. Amca, kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç’ın arasındaki bütün ipleri koparttı. Yamaç, sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken, bir kişiden daha intikamını aldı. Amca ise kurduğu tuzakla sürpriz bir ismin daha sonunu getirdi.

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Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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