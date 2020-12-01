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Çukur, Seferin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu yarıştı... 30 Kasım Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

fadoncu fadoncu 01.12.2020 08:20 | Son Güncelleme:
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Çukur, Seferin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu yarıştı... 30 Kasım Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

30 Kasım Pazartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 30 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı. Peki 30 Kasım Pazartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

30 Kasım Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 30 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

seferin kızı rfesa

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

Star Tv'nin akşam kuşağında "Star Ana Haber Bülteni" sonrasında sevilen dizi "Seferin Kızı" izleyicisinin karşısına çıktı.

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Sağ Salim2: Sil Baştan" yerli sinema seyirciyle buluştu. Ardından da yerli sinema "Ölümlü Dünya" filmi ekranlara geldi.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi "Yasak Elma" ekranlara geldi.

Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında yerli film "Recep İvedik 2" yayınlandı.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Uyanış: Büyük Selçuklu" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışması yayınlandı. Akşam kuşağında ise "Masterchef Türkiye" ekranlara geldi.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Çukur" dizisi yayınlandı.

çukur

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30 KASIM 2020 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 30 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarının total sıralaması açıklandı.

30 Kasım Pazartesi akşamı total sıralama şöyle;

TRT1’de izleyiciyle buluşan “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi totalde en çok izlenen birinci program oldu.

Total reyting sonuçlarına göre 2.sıraya Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan "Yasak Elma" dizisi yerleşti.

Show TV’de ekrana gelen “Çukur” dizisi pazartesi reytinglerinde en çok izlenen üçüncü program oldu.

FOX TV'nin "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" programı pazartesi reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programı total reyting sıralamasına beşinci olarak girdi.

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