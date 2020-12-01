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TV yayın akışı 1 Aralık 2020 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Seray Üstün Seray Üstün 01.12.2020 09:19 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 1 Aralık 2020 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

1 Aralık Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 1 Aralık Salı akşamı Güldür Güldür Show, Sol Yanım, Hekimoğlu, MasterChef Türkiye, Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 1 Aralık TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Aralık Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki,1 Aralık Salı kanalların yayın akışında neler var? 1 Aralık Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Aralık Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Aralık Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

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TV YAYIN AKIŞI

1 ARALIK SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
01:45 Çukur
04:45 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Yeni Bölüm)
00:20 Hercai
02:50 Kırgın Çiçekler
05:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Fatmagül’ün Suçu Ne?
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)
00:15 Bir Annenin Günahı
03:00 Yatıya Misafirim Var
05:00 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Baraj (Yeni Bölüm)
00:15 Zümrüdüanka
03:00 Kefaret
05:00 Babam Sınıfta Kaldı
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
22:15 Sol Yanım
00:45 Tekken (Yabancı Sinema)
02:20 Tekken (Yabancı Sinema)
03:40 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:10 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler
06:30 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu (Yeni Bölüm)
00:15 Gönül Dağı
02:50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04:35 Türkan Hanım’ın Konağı

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