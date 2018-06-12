Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Kubilay Aka,Alperen Duymaz ve Öner Erkan'ın paylaştığı Ay Yapım imzalı Çukur'un sezon finali 11 Haziran Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur'un sarsıcı sezon finalinde şoke eden ölümler ve ayrılıklar yaşandı. Dizinin sezon finalinde Vartolu, Sadiş ve Medet'in yaşadığı dağ evine silahlı baskın düzenlendi. Aynı anlarda ise düğün hazırlıkları yapan Koçovalılar'ın evine baskın yapıldı ve adeta bir katliam yaşandı. Diğer yandan ise İdris, Paşa ve Emmi'nin içinde bulunduğu bina silahlı adamlar tarafından sarıldı. Çok sayıda karakterin öldüğü sezon finalinde, son sahnelerde ise yaşanan bu trajik olaylardan 3 ay sonrasına gidildi. Sadiş'in kaçırılması ve Medet'in ölümüyle yıkılan ve sokaklarda yaşayan Vartolu'yu Yamaç buldu ve Çukur'u geri almaya gideceklerini söyledi. O sahnelerde ise gizemli bir karakter daha görüldü. Yeni sezonda Nejat İşler'in canlandırması beklenen İdris Koçovalı'nın cezaevindeki oğlu Cumali, Yamaç ve Vartolu intikam almak için geri dönmeye hazırlanıyor.

MEDET ÖLDÜ MÜ? KAÇIRILAN SADİŞ'E NE OLDU?

Çukur'un sezon finalinde Vartolu hamile olduğunu öğrendiği Sadiş'le birlikte Tokat Erbaa'ya giderek herkesten uzak bir hayat yaşarken şok bir saldırıya uğradı. Her şeyi aşkı için geride bırakan Vartolu, Saadet ile Tokat'a gitti. Saadet ve Vartolu mutlu bir hayat sürüyorlar.Vartolu, Medet ile dere kenarında keyiflerine bakıyorlar. Medet'e bir oğlunun olacağını söylediği sırada Vartolu, Saadet'in çığlıklarını duyuyor. Silahlı adamlarla Saadet'i karşı karşıya buluyor. Silahlı çatışmaya giriyorlar. Medet, abisi Vartolu için kendini feda ediyor ve vuruluyor. Saadet silahlı adamlar tarafında kaçırılıyor. Medet ise çatışmada öldürüldü. İDRİS, PAŞA VE EMMİ ÖLDÜ MÜ?

İdris, Paşa ve Emmi ile konuşurken saldırıya uğruyor. Üstlerine bir sürü mermi sıkan İdris, Paşa ve Emmi köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkışmışken bile evi düşünen İdris, korkuya kapılıyor. İdris'in korkuları doğru çıkıyor. Celasun ve Akşın'ın düğününde tüm ailesi saldıraya uğruyor. Kardeşleri ile ölüme gitmeye hazır olan İdris,

VARTOLU'YU YAMAÇ BULDU VE...

Saadet kaçırıldıktan ve Medet öldükten sonra İstanbul'a dönen Vartolu'yu Yamaç buluyor. Kendisine borçlu olduğunu söyleyen Yamaç, Vartolu'dan yardım istiyor.Çukur'a almak için yardım isteyen Yamaç'a Vartolu'nun cevabı olumlu oluyor. İNTİHAR EDEN SELİM ÖLDÜ MÜ?

Selim, yaptıklarından dolayı pişmanlık duyuyor. Bu sırada Celasun ve Akşın'ın nikahı için hazırlıklar yapılıyor. Selim, derin düşüncelere dalıyor. Yalnız başına kalan Selim, bileklerini kesiyor ve intihar ediyor. EMRAH ZEHİRLENDİ NAZIM VURULDU

Emrah, Nazım'ın evine gidiyor. Nazım, portakal suyu hazırlarken içeceğin içine zehir katıyor. Emrah, Nazım'a güvenmediği için kendisine uzatılan içecek yerine diğerini tercih ediyor. Gizli bir şekilde eve silah saklayan Emrah, uygun zaman kollayıp susturucu takıyor. Nazım'ı vuruyor. Evden ayrılacağı sırada Emrah, yutkunmakta zorluk çekiyor. Emrah, zehirlenerek ölüyor. ÇUKUR SEZON FİNALİNDE KİMLER ÖLDÜ? HANGİ OYUNCULAR AYRILDI?

Çukur'un sezon finalinde ilk ölenler Emrah ve Nazım oldu. Baykal'ın oğlu Nazım'ı canlandıran Ahmet Tansu Taşanlar, Baykal'ın bir diğer oğlu olan Emrah tarafından silahla vurularak öldürüldü. Bu sırada Nazım'ın zehirli portakal suyunu içen Emrah'ta zehirlenerek hayatını kaybetti ve böylece Alperen Duymaz'da diziye veda etmiş oldu.

İnzivaya çekilen Vartolu ve Sadiş'e yapılan saldırı sırasında onları korumaya çalışan Medet'te vurularak öldü ve Mustafa Kırantepe de diziye veda etti. Akşın ve Celasun'un düğünü sırasında yapılan saldırı sonucunda Perihan Savaş (Sultan Koçovalı), Nebil Sayın (Muhittin), İrem Altuğ (Ayşe), Zeynep Kumral (Nedret), Cem Uslu (Metin), Uğur Yıldıran (Kemal), Aytaç Uşun (Meke), İlayda Alişan (Akşın), Kubilay Aka (Celasun), Ece Yaşar (Karaca), ve Doğancan Sarıkaya (Acar) ölerek diziye veda etti. ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un sezon finali heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da büyük sezon finalinde fırtına son kez kopacak ve Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalacak. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacak. Tansiyonun yüksek olacağı sezon finalinde Çukur’un her karakterinin kendi finali ise büyük şaşkınlık yaratacak.

İdris, Çukur’daki evlerin mühürlenmesini gözyaşları içinde izlerken, “Herkesin yuvası var şu hayatta, bizimkisi de Çukur’dur. Başımızın üstünde bir çatı, ayağımızın altında bir Çukur, içinde de ailemiz olduğu sürece bize bu dünyada ölüm yok demektir!” sözleri dikkat çekiyor. Yamaç ve adamlarının Çukur için savaştığı, silahların konuştuğu, dövüş sahnelerinin damga vurduğu tanıtımda kanlar içinde kalan Yamaç’a neler olacağı ise merakla bekleniyor. Sezon finaline son 2 gün kalan Çukur’da heyecan hız kesmiyor. Vartolu'nun emri ile kaçırılıp evinin deposuna kapatılan Paşa'nın karşısına Vartolu çıkıyor. Çocukluğunun intikamını almak isteyen Vartolu, Paşa'nın göğsüne silahı dayıyor. Vartolu, Paşa'dan diz çökmesini istese de Paşa diz çökmeden dimdik karşısında duruyor. Vartolu tam intikamını alacakken olay Medet'in haberi ile kesiliyor. Medet'ten Saadet'in Çukur'a geldiğini duyan Vartolu, soluğu kahvede alıyor. Vartolu, Saadet'e gerçekleri yüzüne vurduğu için sinirleniyor. Vartolu'ya mutlu olup olmadığı soran Saadet istediği cevabı geçte olsa alıyor. Saadet'e kendisini kaybettiğini söyleyen Vartolu mutlu olmadığını söylüyor. Saadet, Vartolu'nun ellerini tutup karnına götürünce Vartolu hamile olduğunu anlıyor.