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Çukur son bölüm yine zirvede!

ÇUKUR HABERLERİ  | 30.10.2018 14:57 | Son Güncelleme

Çukur son bölüm yine zirveye oturdu! Yamaç, gözünü tamamen karartıp hem Cumal’yi hem de Vartolu’yu kurtarmak için harekete geçti; reytingleri salladı

Çukur son bölüm yine zirvede!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un son bölümü yine olay oldu! Sosyal medyaya da damga vuran Çukur'un son bölümü reytinglerde zirveyi yine gördü.

Zirveye yerleşen Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde sadece Cumali’yi kurtarması gerekirken bir de Vartolu ve Medet’i kurtarmak zorunda kalan Yamaç, tüm kontrolü eline alarak harekete geçti. Gözü başka hiçbir şey görmeyen Yamaç, önce soluğu Cumali’nin tutulduğu yerde aldı. Celasun, Metin ve Kemal’in de yardımıyla Cumali’yi kurtaran Yamaç, ağabeyinin yeni bir hata yapmasını engellemek ve Vartolu’yu kurtarabilmek için Çeto’yu serbest bıraktı.

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Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 11.91 izlenme oranı (rating),27.51 izlenme payı (share), AB’de 10.21 izlenme oranı (rating), 26,36 izlenme payı (share), Total’de ise 10.40 izlenme oranı (rating), 24.84 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu.

İzleyiciler #yenibaşlıyoruz etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #yenibaşlıyoruz etiketi Twitter’da Türkiye'de 18 saat 5 dakika dünyada ise 6 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 5 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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