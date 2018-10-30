Çukur son bölüm yine zirvede!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un son bölümü yine olay oldu! Sosyal medyaya da damga vuran Çukur'un son bölümü reytinglerde zirveyi yine gördü.

Zirveye yerleşen Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde sadece Cumali’yi kurtarması gerekirken bir de Vartolu ve Medet’i kurtarmak zorunda kalan Yamaç, tüm kontrolü eline alarak harekete geçti. Gözü başka hiçbir şey görmeyen Yamaç, önce soluğu Cumali’nin tutulduğu yerde aldı. Celasun, Metin ve Kemal’in de yardımıyla Cumali’yi kurtaran Yamaç, ağabeyinin yeni bir hata yapmasını engellemek ve Vartolu’yu kurtarabilmek için Çeto’yu serbest bıraktı.

29 EKİM REYTİNG SONUÇLARINDA ÇUKUR ZİRVEDE!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 11.91 izlenme oranı (rating),27.51 izlenme payı (share), AB’de 10.21 izlenme oranı (rating), 26,36 izlenme payı (share), Total’de ise 10.40 izlenme oranı (rating), 24.84 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu.

İzleyiciler #yenibaşlıyoruz etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #yenibaşlıyoruz etiketi Twitter’da Türkiye'de 18 saat 5 dakika dünyada ise 6 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 5 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!



