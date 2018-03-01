Çukur’un 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İdris Koçovalı oğlu Vartolu'nun karşısına çıkıyor

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi günü ekrana gelen 18. bölümü nefes kesti. Komiser Emrah’ın, İdris ve adamlarını aldığını öğrenen Çukur sakinleri İdris’in yanında olabilmek için türlü planlarla nezarethaneye girdi. Ağabeyinin geldiğini Yamaç’a söyleyen Sena, Yamaç’ın da uğraştığı kişinin Emrah olduğunu öğrendi. İdris, en çok merak ettiği büyük gerçeği öğrendi. Kalp krizi geçiren Paşa’yı ziyarete gelen İdris, hayatının şokunu yaşadı. Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen İdris, soluğu Aliço’nun sahildeki kulübesinde aldı.

Gözyaşlarını tutamayan İdris’in hüzün dolu anları bölüme damga vurdu. Baykal’ın Komiser Emrah’ı gördüğü an ona “Oğlum!” diyerek sarılması akıllarda büyük soru işareti yarattı. Ayakta durmakta zorlanan Medet, Yamaç ve Selim’in karşısına çıktı. İki kardeşe silah doğrultan Medet’in karşısında Selim, kendini siper ederek kurşunun hedefi oldu. Selim ölüm kalım savaşı verirken gözü dönen Yamaç, hesap sormaya gitti. Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin Vartolu olduğunu gördüğümüz final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.