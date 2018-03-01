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Çukur’un 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İdris Koçovalı oğlu Vartolu'nun karşısına çıkıyor

ÇUKUR HABERLERİ  | 01.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

Çukur’un 19. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Çukur 19. yeni bölüm fragmanında, İdris’in, oğlu Salih’in karşısına çıktığı duygu yüklü tanıtımda akıllarda İdris ile Vartolu yüzleşmesinde neler yaşanacağı sorusu oluştu. İdris’in Vartolu’nun yaşadığını nasıl öğrendiği merak konusu olurken, bu büyük yüzleşmede baba oğulun arasında esecek fırtına izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Çukur’un 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İdris Koçovalı oğlu Vartolu'nun karşısına çıkıyor

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi günü ekrana gelen 18. bölümü nefes kesti. Komiser Emrah’ın, İdris ve adamlarını aldığını öğrenen Çukur sakinleri İdris’in yanında olabilmek için türlü planlarla nezarethaneye girdi. Ağabeyinin geldiğini Yamaç’a söyleyen Sena, Yamaç’ın da uğraştığı kişinin Emrah olduğunu öğrendi. İdris, en çok merak ettiği büyük gerçeği öğrendi. Kalp krizi geçiren Paşa’yı ziyarete gelen İdris, hayatının şokunu yaşadı. Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen İdris, soluğu Aliço’nun sahildeki kulübesinde aldı.

Gözyaşlarını tutamayan İdris’in hüzün dolu anları bölüme damga vurdu. Baykal’ın Komiser Emrah’ı gördüğü an ona “Oğlum!” diyerek sarılması akıllarda büyük soru işareti yarattı. Ayakta durmakta zorlanan Medet, Yamaç ve Selim’in karşısına çıktı. İki kardeşe silah doğrultan Medet’in karşısında Selim, kendini siper ederek kurşunun hedefi oldu. Selim ölüm kalım savaşı verirken gözü dönen Yamaç, hesap sormaya gitti. Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin Vartolu olduğunu gördüğümüz final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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