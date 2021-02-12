Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu finale kaç bölüm kaldığını açıkladı

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin finali için geri sayım başladı.

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu oturduğu semt olan Cihangir'de Magazin Hattı kamerasına takıldı.

Kocaoğlu "Son 13 bölümü çekiyoruz. Dizide senaryo değişimine başladık. Hepimiz heyecanlıyız, keyifliyiz" dedi.

Çukur'a veda eden Hazal Subaşı'yla ilişkisinde de her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen haberler ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği yönünde.



