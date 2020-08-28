Çukur'un Azer'i ayrılıyor! Cihangir Ceyhan Çukur'a veda edecek!

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un yeni sezon çekimleri devam ederken, ilk bölümlerinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, fenomen dizide "Azer" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan, 3. bölümde veda edecek

Başarılı oyuncu Ay Yapım'ın Show TV için çekeceği Alevlerin Ardından dizisinin başrol oyuncusu oldu. Dilan Çicek Deniz'in partneri olmaya hazırlanan Ceyhan, geçen günlerde tanıtım çekimlerine katıldı.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırdı ve böylelikle geniş bir hayran kitlesi edindi.Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, 3. bölümde diziye veda edecekCihangir Ceyhan, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermektedir. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

