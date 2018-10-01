MAGAZİN

Çukur'un oyuncuları düğünde döktürdü! Aras Bulut İynemli sahneden inmedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

Çukur dizisi oyuncuları katıldıkları düğünde kendilerinden geçti. Rıza Kocaoğlu, Necip Memili ve Aras Bulut İynemli düğün boyunca dans pistinden inmedi

Çukur'un oyuncuları düğünde döktürdü! Aras Bulut İynemli sahneden inmedi

Çukur dizisi oyuncuları Necip Memili (Cumali), Rıza Kocaoğlu (Aliço) ve Aras Bulut İynemli (Yamaç) dün akşam katıldıkları bir düğünde dizinin 'Heyecanı yok' şarkısıyla dans etti.

Ünlü oyuncular düğün boyunca sahneden inmedi. Her şarkıya eşlik eden ve dans eden Çukur oyuncuları herkesi kendilerine hayran bıraktı.

Aras Bulut İynemli bir ara damatla karşılıklı ettiği dansla alkış topladı.

AMELİYAT OLMUŞTU!

Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necip Memili, dizi setinde geçtiğimiz hafta sakatlanmış ve ameliyat olmuştu! Belli ki Memili hızlıca sağlığına kavuşmuş.


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Çukur Rıza Kocaoğlu Aras Bulut İynemli necip memili çukur cumali

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