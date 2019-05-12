Çukur'un oyuncuları kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi

Pazartesi akşamları adını zirveye yazdıran 'Çukur', ikinci sezonunun finaline üç bölüm kala kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla "Çukur'da Umut Var" diyerek Kansersiz Yaşam Derneği ve Show TV ile yeni sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Projenin ilk adımı olarak dizinin oyuncularından Ercan Kesal ve Kubilay Aka Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında çocuklarla oyunlar oynayan, tek tek sohbet eden oyuncular, onların tedavi süreçleri ile ilgili detaylı bilgiler aldılar. Ziyaret sonunda çocuklarla fotoğraf çektiren oyuncular bu buluşmanın onlar için çok anlamlı olduğunu dile getirdiler. Ercan Kesal "Bugün özel ve umut dolu duygularla çocukların yanındaydık." sözleriyle duygularını ifade ederken, Kubilay Aka "Onları iyileştiklerinde setimizde ağırlayacağımızın sözünü verdik ve her zaman onlara umut olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren Çukur ekibi, 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfi Kırdar'ın mekan sponsoru olduğu unutulmaz bir gala gecesine ev sahipliği yapacak. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kapsamındaki gecede elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlanacak.