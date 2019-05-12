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Çukur'un oyuncuları kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 12.05.2019 20:27 | Son Güncelleme

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Çukur' sezon finali öncesinde "Çukur'da Umut Var" diyerek Kansersiz Yaşam Derneği ile yeni bir sosyal sorumluluk projesinin çalışmalarına başladı. Ercan Kesal ve Kubilay Aka, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi.

Çukur'un oyuncuları kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi

Pazartesi akşamları adını zirveye yazdıran 'Çukur', ikinci sezonunun finaline üç bölüm kala kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla "Çukur'da Umut Var" diyerek Kansersiz Yaşam Derneği ve Show TV ile yeni sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Projenin ilk adımı olarak dizinin oyuncularından Ercan Kesal ve Kubilay Aka Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi.

Ercan Kesal_1

Ziyaret sırasında çocuklarla oyunlar oynayan, tek tek sohbet eden oyuncular, onların tedavi süreçleri ile ilgili detaylı bilgiler aldılar. Ziyaret sonunda çocuklarla fotoğraf çektiren oyuncular bu buluşmanın onlar için çok anlamlı olduğunu dile getirdiler. Ercan Kesal "Bugün özel ve umut dolu duygularla çocukların yanındaydık." sözleriyle duygularını ifade ederken, Kubilay Aka "Onları iyileştiklerinde setimizde ağırlayacağımızın sözünü verdik ve her zaman onlara umut olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren Çukur ekibi, 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfi Kırdar'ın mekan sponsoru olduğu unutulmaz bir gala gecesine ev sahipliği yapacak. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kapsamındaki gecede elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlanacak.

Kubilay Aka_1

Toygar Işıklı'dan sürpriz Çukur oyuncularına, Redd'den Zeynep Bakşi Karatağ'a pek çok müzisyen ve sürpriz Çukur oyuncularının dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekleri konserle başlayacak galada, binlerce seyirci dizinin heyecanla beklenen sezon finalini oyuncularıyla birlikte izleyecek. "Umut Yaz, 4381'e SMS at; çocuklara umut ol #çukurdaumutvar" sloganını geçtiğimiz bölüm Çukur'un duvarlarına taşıyan dizi, gala gecesi ile pek çok çocuğa umut olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kansersiz Yaşam Derneği çukur

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