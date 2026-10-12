Yeni Apple TV 4K için iki dikkat çekici yenilik: Kumandayı bulmak kolaylaşabilir

Apple'ın yeni nesil Apple TV 4K modelini 13 Ekim'de (yarın) düzenleyeceği "Welcome Home" etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

İddialara göre Apple, yeni Apple TV 4K için iki farklı donanım özelliğini test etti. Ancak söz konusu özelliklerin nihai üründe yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil.

APPLE TV 4K, SIRI KOMUTLARINI DOĞRUDAN ALGILAYABİLİR

Mevcut Apple TV modellerinde kullanıcılar, Siri ile iletişim kurmak için kumandayı veya eşleştirilmiş bir HomePod'u kullanıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre şirket, Apple TV 4K'nın kendisine mikrofon eklemeyi test etti. Bu özellik nihai üründe yer alırsa kullanıcılar, Siri'ye sesli komut vermek için kumandaya ihtiyaç duymadan doğrudan cihazla konuşabilecek.

SIRI REMOTE’A HOPARLÖR GELEBİLİR

İkinci yenilik ise Siri Remote kumandasını ilgilendiriyor. Apple'ın kumandaya entegre bir hoparlör eklemeyi test ettiği belirtiliyor.

Bu özellik sayesinde koltuk minderlerinin arasına düşen veya odanın başka bir yerinde kaybolan kumandanın bulunması kolaylaşabilir. Mevcut Siri Remote zaten temel bir bulma özelliği sunuyor. Ancak entegre bir hoparlör, bu özelliği daha kullanışlı hâle getirebilir.

YENİ APPLE TV 4K'NIN NE ZAMAN TANITILMASI BEKLENİYOR?

Apple'ın yarınki "Welcome Home" etkinliğinde yeni Apple TV 4K'nın yanı sıra HomePod mini 2 ve HomeView ya da HomePad adıyla anılan yeni akıllı ekranını da duyurması bekleniyor.

İddialara göre yeni Apple TV 4K ve HomePod mini 2, 30 Ekim'de satışa sunulabilir. Şirketin yeni akıllı ekranının ise kasım ayının ortalarında kullanıcılarla buluşması öngörülüyor.

Apple TV 4K'nın mevcut nesli 2022 yılında tanıtılmıştı.

Önceki haberlerde yeni Apple TV 4K'nın daha hızlı bir A19 çipiyle donatılabileceği de öne sürülmüştü. Söz konusu çipin, Apple'ın yenilenen Siri yapay zekâ özelliklerini destekleyebileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte hem dâhilî mikrofonların hem de hoparlörlü Siri Remote kumandasının yeni modelde bulunup bulunmayacağı henüz belli değil.

Kaynak: Notebookcheck.net