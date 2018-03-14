MAGAZİN

Çukur'un Sena'sı estetikli mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, estetiğe dair açıklamalar yaptı

Çukur'un Sena'sı estetikli mi?

Çukur dizisindeki Sena rolüyle son zamanlarda gündemde olan Dilan Çiçek Deniz daha önce silikon taktırmıştı,

Bir markanın reklam yüzü olan Dilan Çiçek Deniz, basın toplantısında soruları yanıtladı.

ESTETİK'E KARŞI DEĞİLİM

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, "Estetiğe karşı mısınız?" sorusuna "Değilim" yanıtını verdi.

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"Siz de estetik var mı?" diye sorulunca da konuyu değiştiren Deniz, "'Başka sorulara geçelim" dedi.

ÇUKUR'DA MUTLUYUM

Oyuncu, Çukur dizisinde rol almaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Deniz, kitap çıkarmak istediğini ve bu konuda çalışmalar yaptığını söyledi.

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Çukur Hayvan hakları eylemi

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