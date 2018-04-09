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Çukur'un Sultan'ı Perihan Savaş'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü Vartolu verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2018 02:05 | Son Güncelleme

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un Sultan'ı Perihan Savaş, 6-17 Nisan tarihleri arasında 37'ncisi gerçekleşecek İstanbul Film Festivali'nde Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü. 6 Nisan Cuma akşamı İstanbul Lütfi Kırdar'da gerçekleşen Açılış Töreni'nde usta oyuncuya ödülünü, dizinin Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil takdim etti.

Çukur'un Sultan'ı Perihan Savaş'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü Vartolu verdi!

Bu yıl 37'ncisi gerçekleşen İstanbul Film Festivali, 6 Nisan Cuma akşamı İstanbul Lütfi Kırdar'da düzenlenen Açılış Töreni'yle başladı. Festivalin bu yılki temalarının tanıtıldığı gecede Sinema Onur Ödülleri de takdim edildi. İlk defa 7 yaşında tiyatro sahnesine çıkan, sinema kariyerine ise 16 yaşında başlayan ve sayısız ölümsüz yapıtta rol alan usta oyuncu Perihan Savaş da Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Çukur'un Sultan'ı Perihan Savaş'a, ödülünü dizide fenomene dönüşen Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil takdim etti. Perihan Savaş'ın dakikalarca alkışlandığı bu esnada Köstendil, usta oyuncuyla çalışmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
perihan savaş Çukur vartolu

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