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Çukur'un ‘Timsah Celil'i olarak tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren oyuncudan yeni poz

02.09.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi. Trans birey olduğunu açıklayan ve adını da değiştiren oyuncu son hali ve pozlarıyla dikkat çekiyor. Meli Bendeli olarak adını değiştiren oyuncunun son pozuna "Bu ne güzellik" yorumları yağdı.

Çukur'un ‘Timsah Celil'i olarak tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren oyuncudan yeni poz

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz hem tiyatroda hem de dizilerde oldukça zorlu karakterlere hayat veriyor. Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ olarak öne çıkan ve ardından da Cam Tavanlar dizisinde boy gösteren oyuncu cinsiyet değiştirdi.

Hayatını baştan kuran Yılmaz adını ise Meli Bendeli yaptı. Instagram'da yeni hesap açan oyuncu göğüs estetiği de yaptırdıktan sonra son halini de sosyal medyadan paylaştı.

Ekran Alıntısı

İddialı pozlara imza atan Meli Bendeli mini şortlu son pozundaki değişimi dikkat çekti. Bazı takipçiler "Dudakların estetik mi?" yorumunda bulunurken bazı takipçiler ise "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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"DÜNYADAN ÇEKİLMİŞTİM..."

Çukur'un Timsah Celil'i daha önceki açıklamasında "Hayatım gitmiyordu. Kabuslardan bir yerlerden atıyorum kendimi sürekli. İlerletemiyorum hayatımı. Bu sosyal olarak da böyle, iyice eve kapanmalar böyle... Dünyadan çekilmiştim veya onu öldürecektim, Allah'tan korktum travesti oldum yani öyle söyleyeyim" diyerek dikkat çekmişti.


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