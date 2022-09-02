Çukur'un ‘Timsah Celil'i olarak tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren oyuncudan yeni poz

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz hem tiyatroda hem de dizilerde oldukça zorlu karakterlere hayat veriyor. Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ olarak öne çıkan ve ardından da Cam Tavanlar dizisinde boy gösteren oyuncu cinsiyet değiştirdi.

Hayatını baştan kuran Yılmaz adını ise Meli Bendeli yaptı. Instagram'da yeni hesap açan oyuncu göğüs estetiği de yaptırdıktan sonra son halini de sosyal medyadan paylaştı.

İddialı pozlara imza atan Meli Bendeli mini şortlu son pozundaki değişimi dikkat çekti. Bazı takipçiler "Dudakların estetik mi?" yorumunda bulunurken bazı takipçiler ise "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

"DÜNYADAN ÇEKİLMİŞTİM..."

Çukur'un Timsah Celil'i daha önceki açıklamasında "Hayatım gitmiyordu. Kabuslardan bir yerlerden atıyorum kendimi sürekli. İlerletemiyorum hayatımı. Bu sosyal olarak da böyle, iyice eve kapanmalar böyle... Dünyadan çekilmiştim veya onu öldürecektim, Allah'tan korktum travesti oldum yani öyle söyleyeyim" diyerek dikkat çekmişti.



