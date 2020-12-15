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Çukur ve Uyanış Büyük Selçuklu yarışı... 14 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 15.12.2020 10:44 | Son Güncelleme:
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Çukur ve Uyanış Büyük Selçuklu yarışı... 14 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

14 Aralık 2020 Pazartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 14 Aralık Pazartesi günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 14 Aralık 2020 Pazartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

14 Aralık Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 14 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu dizileri izleyicilerle buluştu. TV 8’de ise MasterChef Türkiye yarışma programı ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de Hafta Sonu ATV Ana Haber Bülteni’nden sonra Bal Kaymak filmi yayınladı.

Star Tv'nin akşam kuşağında "Star Haber" programından sonra Sefirin Kızı dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise "Gülbin Tosun ile Ana Haber" ve sevilen dizi “Yasak Elma" ekranlara geldi.

TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Uyanış: Büyük Selçuklu" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında sonra akşam kuşağında ise "MasterChef Türkiye" ekranlara geldi.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Çukur” dizisi yayınlandı.

14 ARALIK 2020 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 14 Aralık 2020 Pazartesi reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 14 Aralık Pazartesi total reyting rakamları açıklandı.

14 Aralık Pazartesi total reyting sıralaması** şöyle oldu;

Show TV’nin fenomen haline gelen dizisi Çukur totalde en çok izlenen program oldu ve ilk sıraya yerleşti.

TRT 1 ekranlarına gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ise en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.

ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programı en çok izlenenler listesine üçüncü sıradan giriş yaptı.

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasakl Elma ise total reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.

Fox TV’nin sıkı takip edilen haber bülteni “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” beşinci sırayı aldı.

Star TV ekranlarına gelen “Sefirin Kızı” dizisi altıncı sıradan listeye giriş yaptı.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Uyanış: Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber dördüncü sırada ise Yasak Elma dizisini yeni bölümü yerini aldı.

TV yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...


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