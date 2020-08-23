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Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Çukur yeni sezon fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 23.08.2020 11:03 | Son Güncelleme

Çukur 4. yeni sezon tarihi beklenirken dizinin tanıtım fragmanı ekranlara geldi. Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ay Yapım imzalı Çukur'un yayınlanan fragmanında, Arık Böke Erdenet karakteriyle diziye geçtiğimiz sezon katılan oyuncu Barış Arduç'un aksiyon dolu sahneleri damga vurdu. Peki, Çukur ne zaman başlayacak? İşte, Çukur'un yeni sezon fragmanı...

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Çukur yeni sezon fragmanı

Mustafa Avkıran, Barış Arduç ve İrem Sak gibi ünlü isimlerin dahil olduğu Çukur yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran fenomen dizi ‘Çukur'un, merakla beklenen yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

ARIK BÖKE ERDENET BOMBA GİBİ GELDİ

Nefes kesen tanıtımda Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geldiği anlar yeni sezona olan ilgiyi arttırırken, Arık Böke Erdenet'in "Seni o Çukur'a gömeceğim Yamaç Koçovalı!" sözleri ikili arasında yaşanacak mücadeleyi gözler önüne seriyor.

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Aksiyon dolu dövüş sahneleri dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırırken, Mustafa Avkıran'ın canlandıracağı Cengiz Erdenet karakteri tanıtımda dikkat çekiyor. Yeni sezonda Koçovalı ve Erdenet aileleri arasında yaşanacaklar ise şimdiden merakla bekleniyor.

Çukur'a dahil olan İrem Sak fragmanı paylaşarak ekranlara dönmek için sabırsızlanıyor.

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Çukur'un eylül ayında yeni bölümleri ile Show TV’de ekranlara dönmesi bekleniyor.

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