YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çukurova’ya yeni park

Çukurova’ya yeni park

ADANA HABERLERİ  | 24.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesi Yüzüncüyıl Mahallesinde yeni park yapımına başladı.Yüzüncüyıl Mahallesi 85383 Sokaktaki parkın bir an önce tamamlanması için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Çukurova’ya yeni park

Çukurova Belediyesi Yüzüncüyıl Mahallesinde yeni park yapımına başladı.
Yüzüncüyıl Mahallesi 85383 Sokaktaki parkın bir an önce tamamlanması için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Parkın 3 haftada tamamlanması ve halkın hizmetine girmesi öngörülüyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçede 212 parkın bulunduğunu belirterek, bunların 108’inin son 6 yılda kendi dönemlerinde yapıldığına dikkat çekti.
Planda yeşil alan görülen her alanın park olacağı yönünde seçim vaadi bulunduğunu hatırlatan Başkan Soner Çetin, “Bu sözümüzü yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yüzüncüyıl Mahallesinde şu anda 22 park bulunuyor. Bunların 12’sini son 6 yılda yaptık. Şimdi 13’üncü parkın yapım çalışmaları sürüyor. Bu parkın tamamlanmasının ardından yine Yüzüncüyıl’da yeni bir park yapımına başlayacağız” dedi.
Başkan Soner Çetin, yeşile ve doğaya saygılı bir belediye anlayışında olduklarını kaydederek, “Çukurova Adana’da yeşil alan miktarı bakımından ilk sırada geliyor. Park ve yeşil alan sayısını bu dönemde daha da artıracağız. Yaptığımız parkların çoğunu da temalı parklar oluşturuyor. Her alanda olduğu gibi yeşil alan konusunda da Çukurova örnek ilçe olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

Adana Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:21
Öğle
12:36
İkindi
16:00
Akşam
18:40
Yatsı
19:55

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Burcum Eczanesi
Seyhan
Galen Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Köse Eczanesi
Seyhan
Merkez Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Yeni Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
50 bin TL'ye Ferrari!
50 bin TL'ye Ferrari!
Çete savaşlarında akıl almaz yöntemler
Çete savaşlarında akıl almaz yöntemler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.