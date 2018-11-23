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Cuma günü saat 18:45'e dikkat! Eşiniz sizi aldatıyor olabilir

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İLİŞKİLER  | 23.11.2018 08:46 | Son Güncelleme

Evlilere hizmet veren bir çöpçatan sitesinin araştırmasına göre, eşlerden birinin diğerini en çok cuma günü 18:45’te aldattığı ortaya çıktı.

Cuma günü saat 18:45'e dikkat! Eşiniz sizi aldatıyor olabilir

Aldatmanın en çok “İş arkadaşlarımla bir şeyler içeceğim” bahanesi ile başladığı belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, aldatanların gece yarısından önce eve döndüğü ve en çok aldatma zamanının ise cuma günleri 18:45 olduğu ortaya çıktı.

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) verilerine göre Türkiye’de erkeklerin yaklaşık yüzde 58’i, kadınların ise yaklaşık yüzde 40’ı evlilik süresince en az bir kere evlilik dışı ilişki yaşıyor. CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe aldatma rakamlarının aslında daha yüksek olduğunu, fakat araştırma sonuçlarına yansımadığını söylüyor ve bunun nedenini şöyle açıklıyor:

“Üzülerek söylüyorum, aldatan ve aldatılan bir toplum haline geliyoruz. Partnere yalan söyleme, söz verip tutmama, bir başkasıyla daha yakın olma, karar alırken başkasının sözlerine değer verme gibi eylemlerin psikolojik olarak aldatmadan bir farkı yok. Ayrıca erkeklerin bir kısmı evlilik dışı bir partnerle sadece bir kere yaşanılan cinsel ilişkiyi aldatma olarak görmüyor. Kadınların bir kısmı ise cinsellik olmayan bir evlilik dışı ilişkiyi aldatma olarak kabul etmek istemiyor... Toplumumuzda erkeklerin genelinde sadakatsizlik, evlilik ile eşzamanlı sürdürülen bir başka ilişki olarak algılanıyor. Sadakatsizliği seks öncesi evrede bırakma eğiliminde olan kadınlar ise gizli bir yemeği, duygusal yazışmaları, öpüşme ve sarılmaları aldatma olarak adlandırmayarak vicdanını rahatlatmak istiyor.”

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Anahtar Kelimeler:
aldatma cinsel sağlık enstitüsü derneği

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