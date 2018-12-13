Cuma mesajları: Sevdiklerinizle paylaşmak için resimli resimsiz, kısa uzun, hadisli gifli cuma mesajları

İslam alemi için bir mübarek Cuma günü daha geldi. Bugün gerek Türkiye’de gerekse dünyanın dört bir köşesinde camilerden Cuma namazı için ezan okunacak, müminler camiye gidip cuma hutbesini dinledikten sonra cuma namazı kılacaklar. Ayrıca pek çok kişi Cuma gününün anlam ve maneviyatı ile iyi dileklerini ve dualarını yakınlarına Cuma mesajları ile yakınlarına gönderecekler. Siz de çevrenizle güzel Cuma mesajları paylaşmak isterseniz sizin için uzun, kısa, resimli, resimsiz, hadisli Cuma mesajları paylaştık...
Günümüzde mesaj çağında insanlar birbirleriyle daha kısa söylemlerle iletişim kurmaktadır. Kısa, öz ve anlamlı cuma mesajları çoğunluğun tercihi olarak öne çıkmaktadır. Siz de Twitter, Whatsapp, Facebook, Instagram gibi platformlardan Cuma mesajları paylaşmak isterseniz için kısa Cuma mesajları derledik.
Rabbim, yüreklerimizde sana olan sevgimizle sonsuzlukta sana ve rahmete bizden önce kavuşmuş sevdiklerimizle buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Cumanız hayırlı olsun. Bu mübarek günde kinimizden, kibrimizden kurtulalım; günahlarımızı için Rabbimizden af dileyelim. Dualarımız arşa değsin.
Rabbimizin yarattığı bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerin olsun. Hayırlı Cumalar...
Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlarım.
Dara düştün mü üzülme, eğilme, temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya sabretmeye devam et, Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olur inşallah.
Rabbimiz bu mübarek günlerde dualarımızın kabul etsin, ebediyette sevdiklerimizle buluşmayı nasip etsin. Siz ve sevdiklerinizin cuması hayırlı olsun.
İki bayram arasındayız ki bu mübarek Cuma gününü de bayram gibi olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz hoşnut olsun. Mübarek Cuma gününü hayırlara vesile olsun.
Rabbimin sevdiği kullarından olursunuz inşallah. Mübarek Cuma gününde nurlar üzerinizde, dualarınız, namazlarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar...
Mübarek Cuma gününüzde hastalar şifa, yoksulluklar derman, herkes huzur ve mutluluk bulsun. Rabbimiz sizi, bizi ve yakınlarımızı sevdikleri kullardan eylesin. Cumanız mübarek olsun.
Rabbimizin imanı samimi ve sağlam, çalışkan, minnettar kullarından olmamız dileğiyle Cuma gününüz mübarek olsun.
Bir Cuma sabahı daha geldi. Sabahlar, akşamları akşamlar sabahları getirsin; aç ellerini göğe kıl namazını et duanı ki sağlığımız huzurumuz daim olsun. Hayırlı Cumalar
Bu mübarek Cuma gününde imanımız gönlümüzü doldursun, Cuma namazında cemaatimizle saflarımızı sıklaştıralım, dualarımız edelim, namazımızı kılalım. Cumamız hayırlı olsun.
Kindar olma, bu mübarek Cuma gününde kırgınlıklarımızı bitirelim, affetmenin erdemini öğrenelim, gönlümüzü imanla dolduralım. Hayırlı Cumalar...
Rabbimizin nuru gönlünü aydınlatsın, mübarek Cuma gününde; sevapların eksik olmasın, duların kabul olsun. Hepimiz için hayırlı Cumalar...
Mübarek Cuma gününde Allah'ın selameti ve bereketi gönlü iman ile dolu olan herkesin üzerine olsun. Ya Rab bizi cennet kapılarından geçeceklerden eyle! Amin!
Rabbim, Allah'ım Bu mübarek günde dualarımızı, tövbelerimizi kabul et, gönlü imanla dolup taşan, sevaplarını eksik etmeyen bu fakirleri, sevdiğin kulların arasına al. Amin! Hayırlı Cumalar...
Mübarek Cuma gününde, dualarımızı sevdiklerimizle, yakınlarımızla ve sizin gibi güzel insanlarla olsun. Bu mübarek günde gününde siz ve ailenize hayırlı Cumalar ve dertlerinizden, tasalarınızdan kurtulmanızı dilerim.
Bu mübarek günde dualarımız tövbelerimiz kabul olsun. Sağlığımız daim, kazancımız hayırlı ve gönlümüz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar dilerim. Sen de bir Cuma mesajı paylaş ki Cuma günün maneviyatı tüm gönüllerde hissedilsin.
Rabbimiz mübarek Cuma gününde namazımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Son nefesimizde Kelime*i tevhid getirmeyi nasip etsin, sevdiklerimizin, yakınlarımızın günahlarını af eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar...
Maddi dünyada günlerimiz sayılı. İmanımız, sevaplarımız, günahlarımız ile manevi aleme hazırlanıyoruz. Mübarek Cuma gününü anlamını ve önemini unutmayalım. İhtiyaç içinde olnarı hatırlayalım, imanımızı paylaşıp hayırlı işler yapalım. Cumanız mübarek olsun.
Ya Rab! Kıldığım namazları kabul, ahiretteki akıbetimi hayır eyle. Son nefesimi verirken Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Bu mübarek Cuma gününde duaların dualarımız kabul olsun, Rabbimizin rahmetinden mahrum kalmayalım. Amin! Hayırlı Cumalar...
Paylaşacğaınız Cuma mesajlarında iyi dileklerin, duaların yanında bir hadis de paylaşabilirsiniz. Yakınlarına dini Cuma mesajları göndermek isteyenler için hadisli ve ayetli Cuma mesajları derledik...
Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı cumalar..!
Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA - 42) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..
Onlar, Sırf Rablarının rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akıbetini kazananlar. (RA'D 22) Cumanız Mübarek Olsun! selam ve dua ile...!-
Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz/ Dua ile Allah'tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara - 153) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..!
Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Cumanız Mübarek Olsun.
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