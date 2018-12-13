Cuma mesajları: Sevdiklerinizle paylaşmak için resimli resimsiz, kısa uzun, hadisli gifli cuma mesajları

İslam alemi için bir mübarek Cuma günü daha geldi. Bugün gerek Türkiye’de gerekse dünyanın dört bir köşesinde camilerden Cuma namazı için ezan okunacak, müminler camiye gidip cuma hutbesini dinledikten sonra cuma namazı kılacaklar. Ayrıca pek çok kişi Cuma gününün anlam ve maneviyatı ile iyi dileklerini ve dualarını yakınlarına Cuma mesajları ile yakınlarına gönderecekler. Siz de çevrenizle güzel Cuma mesajları paylaşmak isterseniz sizin için uzun, kısa, resimli, resimsiz, hadisli Cuma mesajları paylaştık...

KISA CUMA MESAJLARI

Günümüzde mesaj çağında insanlar birbirleriyle daha kısa söylemlerle iletişim kurmaktadır. Kısa, öz ve anlamlı cuma mesajları çoğunluğun tercihi olarak öne çıkmaktadır. Siz de Twitter, Whatsapp, Facebook, Instagram gibi platformlardan Cuma mesajları paylaşmak isterseniz için kısa Cuma mesajları derledik.

Rabbim, yüreklerimizde sana olan sevgimizle sonsuzlukta sana ve rahmete bizden önce kavuşmuş sevdiklerimizle buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Cumanız hayırlı olsun. Bu mübarek günde kinimizden, kibrimizden kurtulalım; günahlarımızı için Rabbimizden af dileyelim. Dualarımız arşa değsin.