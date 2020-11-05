Cumalıkızık nerede? Cumalıkızık köyüne nasıl gidilir? İşte Cumalıkızık köyü gezilecek yerleri

Cumalıkızık köyü eşsiz doğası, ilgi çekici tarihi ve yöresel konak kahvaltılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 2000’li yılların başında ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran Kınalı Kar dizisinin çekildiği Cumalıkızık bu dönemde elde ettiği şöhreti bu kez turistik cazibe merkezi olarak devam ettiriyor. Özellikle Cumalıkızık evleri bölgeye gelen ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor. Cumalıkızık konaklama açısından da misafirlerine oldukça geniş olanaklar sunuyor. Şimdi, bu meşhur köyle ilgili çok sayıda vatandaş tarafından detaylı araştırma yapılıyor. Peki, Cumalıkızık köyü nerede? Cumalıkızık hikayesi nedir? İşte tüm detaylar... CUMALIKIZIK NEREDE? Köyün şöhretini duyan vatandaşların bir kısmı ise Cumalıkızık köyü hangi ilimizdedir sorusuna cevap arıyor. Köy, Bursa ilinin Yıldırım ilçesine bağlı şirin bir Osmanlı köyü olarak geçiyor. Yaklaşık 12 km uzaklıkta olan köye ulaşım ortalama 20 dakika sürüyor. İstanbul’dan gelecek olanlar için ise 168 km’lik bir yol ve ortalama 2 saat 20 dakika bir süre oluyor. Özellikle İDO ve BUDO seferleri sayesinde Bursa’ya, dolayısıyla da bu şirin köye gitmek oldukça kolay oldu. Böylece İstanbul’dan sabah erken saatlerde yola çıkanlar öğle saatlerinde köyde muhteşem yöresel kahvaltının keyfini çıkarabiliyor.

CUMALIKIZIK KÖYÜNE NASIL GİDİLİR? Özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar Cumalıkızık nasıl gidilir sorusunun yanıtını merak ediyor. Osmangazi Köprüsü ile beraber şehre ve bölgeye İstanbul’dan ulaşım oldukça kolay bir hale geldi. Bunun yanı sıra İDO veya BUDO seferleri kullanılarak da şehre ulaşmak mümkün. Araçla gelenler araçlarını okulun oradaki otoparka bırakabiliyor. İsteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanarak da şehre ulaşım sağlayabiliyor. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden 38 numaralı otobüs ile ilk olarak Kent Meydanı’na geliniyor ve buradaki otobüsler ile köye gidilebiliyor. Yol ise ortalama 40 dakika sürüyor. İstanbul’dan İDO ya da BUDO ile Mudanya’ya gelecek olanlar da Cumalıkızık yol tarifi hakkında bilgi almak istiyor. Mudanya’dan Bursa’nın merkezine çok sayıda minibüs ve otobüs bulunuyor. Böylece Bursa’nın merkezine ulaşıp aynı şekilde köye gitmek mümkün oluyor. CUMALIKIZIK KÖYÜ GEZİLECEK YERLER Yöresel kahvaltıları, tarihi dokusu ve birbirinden güzel köy evleriyle tanınan köyde gezilecek çok özel noktalar da bulunuyor. Özellikle cin aralığı bölgeyle oldukça özdeşleşmiş noktalardan. Cin aralığı ile ilgili Cumalıkızık köyü hikayesi ise Kurtuluş Savaşı’ndan kalma. Çıkmak bir sokağın sonundaki dar bir geçit olan bu aralık sokağın başından anlaşılmıyor. Toplamda neredeyse 3 karış bir genişliği olan aralık, anlatılanlara göre Kurtuluş Savaşı sırasında oldukça işe yaramış. İsgalciler tarafından kovalanan askerler bu sokağa girdiklerinde bir anda kayboldukları için Cin Aralığı ismi verilmiş. Şimdilerde ise burası fotoğraf çektirilmek için kullanılıyor.

Köyde, keyifli sokakları doyasıya dolaşmak gerekiyor. Özellikle köy evleri herkesin ilgi odağı durumunda. Bunlardan bir tanesi de Küpeli Ev. Aynı zamanda köyün camisi ve hamamı da ilgi görüyor. Ayrıca bölgenin geçmişini öğrenmek isteyenler köydeki müzeyi de ziyaret edebiliyor. Köyü daha önce çekilen Kınalı Kar dizisinden hatırlayanların ise mutlaka dizinin çekildiği evleri ziyaret etmesi tavsiye ediliyor. Peki, Cumalıkızık köyü tarihi nereye dayanıyor? CUMALIKIZIK TARİHİ Osmanlıların Bursa’daki ilk yerleşim bölgelerinden olan Cumalıkızık, içindeki 270 evi ile Osmanlı döneminin izlerini günümüze taşıyor. 1969 senesinde Ihlamurcu mevkiinde Bizans dönemine ait bir kilise kalıntısı tespit edildi. Bu kalıntıdan alınan parçalar ise Bursa Arkeoloji Müzesi’nde saklanıyor. Bursa yakınlarında kurulmuş olan Osmanlı Beyliği kurulduktan kısa bir süre sonra bölgeye hakim olması başararak 1326 senesinde Bursa’yı, 1331 senesinde de İznik’i fethederek yöredeki varlığının kesin olarak kabul ettirdi. Bu sayede Osmanlı halkı da bu topraklara yerleşti ve köyler oluşturmaya başladı. Cumalıkızık da bir vakıf köyü olarak kuruldu.