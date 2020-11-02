Kamp tutkunlarının adresi “Başkonuş Yaylası”na ilgi Kovid-19 sürecinde 3 kat arttı!

Koronavirüs salgını sürecinde virüs bulaşma riskinden ve şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler kamp yapılacak yerler arayışına girdi. Türkiye’de kamp yapılabilecek en güzel yerler arasında gösterilen Başkonuş Yaylası da son dönemin popüler noktaları arasındaki yerini almayı başardı. Kahramanmaraş’taki Başkonuş Dağı’nın kuzeybatı yamaçlarında 1325 rakımda yer alan ve Onikişubet ile Andırın ilçeleri sınırlarından bulunan yayla, pandemi sürecinde doğa tutkunu olan kampçıların en fazla ilgi gösterdiği adreslerden bir tanesi oldu. TÜRKİYE’DEKİ EN İYİ KAMP ALANLARI ARASINDA GÖSTERİLEN BAŞKONUŞ YAYLASI Kahramanmaraş kamp alanları arasında bulunan Başkonuş Yaylası; doğası, havası ve endemik bitki türleri ile öne çıkıyor. Bölge; köknar, sedir, meşe ve ardıç ağaçlarından meydana gelen ormanının yanı sıra yürüyüş alanları ve 1987 senesinde boğaya bırakılmış olan geyikleri ile ilgi odağı oldu. Bundan 30 sene önce Geyik Üretme İstasyonu şeklinde kurulan ve ziyarete açılan bölge; mesire alanında yer alan kır lokantası, bungalov orman evleri, spor, çadır kamp, karavan kamp, piknik ve çocuk oyun sahalarıyla senenin her mevsimi ziyaretçi akınına uğruyor.

Şehir merkezinden yaklaşık 50 km uzaklıkta bulunan yayla, kamp tutkunlarıyla beraber 1850 metrelik rakımdan gözlemlenebilen baraj manzarası ile fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği noktalardan olması başardı. Ankara, Adana, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok şehrinden bölgeye gelen turistler; mevsim koşullarına uygun olan çadır kamplarda veya bungalov konaklama merkezlerinde kalıyor. AA muhabirine açıklamada yapan Başkonuş Yaylası İşletme Müdürü Ali Doğan, senenin her mevsimi Türkiye'nin dört bir yanında ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. İşte kamp için nereye gidilir sorusunun yanıtlarından bir tanesi olan yayla ile ilgili tüm detaylar... “OKSİJENİ CİĞERLERİNİZE KADAR HİSSEDEBİLECEĞİNİZ BİR YER” Başkonuş Yaylası kamp tutkunlarının özellikle son dönemde en fazla tercih ettiği noktalardan bir tanesi haline geldi. Bölgenin temiz havası ile öne çıktığını ve insanların rahatça dinlenme fırsatı bulduğunu anlatan Doğan, bölgenin en fazla kampçılar tarafından kullanıldığını belirtti. Doğan, bölgenin bitki örtüsü zenginliğine de dikkat çekti.

Doğan; Başkonuş Yaylası ile ilgili olarak "Endemik bitki merakı olanlar burada Hollanda ve İngiltere’nin 1,5 katı endemik bitki bulunuyor. Doğa fotoğrafçıları dört mevsim burada güzel kareler yakalayabilirler. Misafirlerimiz isterlerse kendilerine ait konaklama çadırlarını getirip uygun alanlarda kamp yapabiliyor. Özellikle hafta sonu 200-250 kamp çadırı kuruluyordu, pandemi süreciyle birlikte bu sayının 600 ila 650'ye kadar çıktığı oluyor. Artık insanların tatil anlayışı değişti. Yayla turizmi ve kırsal turizm tesisleri ön plana çıkmaya başladı. İnsanların pandemi sürecindeki korkularından dolayı daha doğal ve açık havada, oksijenin bol olduğu yerler tercih ediliyor. Başkonuş Yaylası oksijeni ciğerlerinize kadar hissedebileceğiniz bir yer." ifadelerini kullandı. Ziyaretçiler ülkedeki kamp yapılabilecek yerler arasında Başkonuş Yaylası’nı ayrı bir yere koyuyor. Gaziantep’ten kamp yapma amacıyla bölgeye gelen Şaban Kaplan, tavsiye üzerine bu yaylaya geldiğini ve bundan önce kamp yaptığı yerlerden çok daha güzel olduğunu söyledi. Egemen Burak Keskin ise bölgeyle ilgili olarak "Kamp kültürü doğayı sevmeyle alakalı bir şeydir. Canlıyı, yaşamı sevmeyle ilgilidir. Başkonuş Yaylası da bu bölgedeki en uygun yerlerden birisi." ifadelerini kullandı. Şimdi, nerede kamp yapılır diye araştıran vatandaşlar tarafından bu bölgenin tam olarak nerede olduğu merak ediliyor.