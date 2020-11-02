Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Kamp tutkunlarının adresi “Başkonuş Yaylası”na ilgi Kovid-19 sürecinde 3 kat arttı!

Kamp tutkunlarının adresi “Başkonuş Yaylası”na ilgi Kovid-19 sürecinde 3 kat arttı!

Hande Öztürk Hande Öztürk
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sürecinde sosyalleşmek ve doğayla iç içe, keyifli zaman geçirmek isteyen vatandaşlar kamp yapılabilecek yerler konusunda araştırma içerisine girdi. Kahramanmaraş’ta yılın dört mevsimi Türkiye’nin çok sayıda ilinden ziyaretçileri ağırlayan Başkonuş Yaylası pandemi sürecinde de kamp tutkunlarının akınına uğruyor. Peki, kamp için nereye gidilir? İşte Türkiye’deki en iyi kamp alanları arasında gösterilen Başkonuş Yaylası ile ilgili detaylar…

Kamp tutkunlarının adresi “Başkonuş Yaylası”na ilgi Kovid-19 sürecinde 3 kat arttı!

Koronavirüs salgını sürecinde virüs bulaşma riskinden ve şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler kamp yapılacak yerler arayışına girdi. Türkiye’de kamp yapılabilecek en güzel yerler arasında gösterilen Başkonuş Yaylası da son dönemin popüler noktaları arasındaki yerini almayı başardı. Kahramanmaraş’taki Başkonuş Dağı’nın kuzeybatı yamaçlarında 1325 rakımda yer alan ve Onikişubet ile Andırın ilçeleri sınırlarından bulunan yayla, pandemi sürecinde doğa tutkunu olan kampçıların en fazla ilgi gösterdiği adreslerden bir tanesi oldu.

türkiye'deki en iyi kamp alanları arasında gösterilen başkonuş yaylası

TÜRKİYE’DEKİ EN İYİ KAMP ALANLARI ARASINDA GÖSTERİLEN BAŞKONUŞ YAYLASI

Kahramanmaraş kamp alanları arasında bulunan Başkonuş Yaylası; doğası, havası ve endemik bitki türleri ile öne çıkıyor. Bölge; köknar, sedir, meşe ve ardıç ağaçlarından meydana gelen ormanının yanı sıra yürüyüş alanları ve 1987 senesinde boğaya bırakılmış olan geyikleri ile ilgi odağı oldu. Bundan 30 sene önce Geyik Üretme İstasyonu şeklinde kurulan ve ziyarete açılan bölge; mesire alanında yer alan kır lokantası, bungalov orman evleri, spor, çadır kamp, karavan kamp, piknik ve çocuk oyun sahalarıyla senenin her mevsimi ziyaretçi akınına uğruyor.

Şehir merkezinden yaklaşık 50 km uzaklıkta bulunan yayla, kamp tutkunlarıyla beraber 1850 metrelik rakımdan gözlemlenebilen baraj manzarası ile fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği noktalardan olması başardı. Ankara, Adana, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok şehrinden bölgeye gelen turistler; mevsim koşullarına uygun olan çadır kamplarda veya bungalov konaklama merkezlerinde kalıyor. AA muhabirine açıklamada yapan Başkonuş Yaylası İşletme Müdürü Ali Doğan, senenin her mevsimi Türkiye'nin dört bir yanında ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. İşte kamp için nereye gidilir sorusunun yanıtlarından bir tanesi olan yayla ile ilgili tüm detaylar...

“OKSİJENİ CİĞERLERİNİZE KADAR HİSSEDEBİLECEĞİNİZ BİR YER”

Başkonuş Yaylası kamp tutkunlarının özellikle son dönemde en fazla tercih ettiği noktalardan bir tanesi haline geldi. Bölgenin temiz havası ile öne çıktığını ve insanların rahatça dinlenme fırsatı bulduğunu anlatan Doğan, bölgenin en fazla kampçılar tarafından kullanıldığını belirtti. Doğan, bölgenin bitki örtüsü zenginliğine de dikkat çekti.

Doğan; Başkonuş Yaylası ile ilgili olarak "Endemik bitki merakı olanlar burada Hollanda ve İngiltere’nin 1,5 katı endemik bitki bulunuyor. Doğa fotoğrafçıları dört mevsim burada güzel kareler yakalayabilirler. Misafirlerimiz isterlerse kendilerine ait konaklama çadırlarını getirip uygun alanlarda kamp yapabiliyor. Özellikle hafta sonu 200-250 kamp çadırı kuruluyordu, pandemi süreciyle birlikte bu sayının 600 ila 650'ye kadar çıktığı oluyor. Artık insanların tatil anlayışı değişti. Yayla turizmi ve kırsal turizm tesisleri ön plana çıkmaya başladı. İnsanların pandemi sürecindeki korkularından dolayı daha doğal ve açık havada, oksijenin bol olduğu yerler tercih ediliyor. Başkonuş Yaylası oksijeni ciğerlerinize kadar hissedebileceğiniz bir yer." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler ülkedeki kamp yapılabilecek yerler arasında Başkonuş Yaylası’nı ayrı bir yere koyuyor. Gaziantep’ten kamp yapma amacıyla bölgeye gelen Şaban Kaplan, tavsiye üzerine bu yaylaya geldiğini ve bundan önce kamp yaptığı yerlerden çok daha güzel olduğunu söyledi. Egemen Burak Keskin ise bölgeyle ilgili olarak "Kamp kültürü doğayı sevmeyle alakalı bir şeydir. Canlıyı, yaşamı sevmeyle ilgilidir. Başkonuş Yaylası da bu bölgedeki en uygun yerlerden birisi." ifadelerini kullandı. Şimdi, nerede kamp yapılır diye araştıran vatandaşlar tarafından bu bölgenin tam olarak nerede olduğu merak ediliyor.

Açık havada doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için en iyi yürüyüş parkurlarıAçık havada doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için en iyi yürüyüş parkurları

BAŞKONUŞ YAYLASI NEREDE?

Bölge, Kahramanmaraş il merkeziyle Andırın ilçe merkezi arasında yer alıyor. Yayla, Kahramanmaraş’ın merkezine 35 km, Andırın ilçe merkezine ise 30 km uzaklıkta. Virajlı yollarıyla dikkat çeken yayla kampçılık ve yayla turizmi açısından değerlendiriliyor. Andırın-Kahramanmaraş karayolu üzerindeki yaylaya Kahramanmaraş otobüs terminalinden Andırın ilçesine giden transitler ile Başkonuş Yaylası taraflarına ulaşım sağlanabiliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Matrix 4'te neler oluyor?
Matrix 4'te neler oluyor?
Covid-23'ü konu alan Songbird'den gerilim dolu fragman
Covid-23'ü konu alan Songbird'den gerilim dolu fragman
Yeniden birlikteler!
Yeniden birlikteler!
Yeni moda artık bu: Filmleri genişletiyorlar!
Yeni moda artık bu: Filmleri genişletiyorlar!
İlginizi Çekebilir
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
Kamp için Gerekli 20 Malzeme! Eksiksiz Kamp Malzemeleri!
Kamp için Gerekli 20 Malzeme! Eksiksiz Kamp Malzemeleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En renkli yayla doğaseverlerin akınına uğruyor
En renkli yayla doğaseverlerin akınına uğruyor
Baharın keyfini en çok yaşayacağınız yer! Mutlaka gidin
Baharın keyfini en çok yaşayacağınız yer! Mutlaka gidin
İzmir'i seyre daldığınız tarihi asansörün hikayesi
İzmir'i seyre daldığınız tarihi asansörün hikayesi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Açık havada doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için en iyi yürüyüş parkurları
Biraz nefes almak isteyenler için en güzel yürüyüş parkurları
Güvenli ve keyifli bir yılbaşı için tatil yerleri hangileri? İşte yılbaşı tatili için gidilecek yerler listesi!
Keyifli ve güvenli bir yılbaşı tatili için rotalar
29 Ekim tatilinde nereye gidilir? İşte 10 maddede 29 Ekim’de gidilebilecek yerler
29 Ekim’de şehirden kaçmak isteyenler için 10 öneri
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi
Gezgin çift 103 gün tatil yaptı! Koronadan böyle korundular
Ünlü çift 103 gün tatil yaptı! Koronadan böyle korundular
Bu ülkelere giderseniz dikkat! Anı olsun diye çektiğiniz fotoğraf başınıza iş açabilir
Aman dikkat! Bu ülkede seks işçilerinin...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.