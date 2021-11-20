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Cumartesi kahvaltı da ne yenir? İşte en pratik kahvaltı tarifi!

20.11.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne güzel, pozitif başlamanın yollarından biri olan kahvaltı ülkemizde sevilen bir öğün. Hafta sonunun tatilinin gelmesiyle "Sabah kahvaltısında ne hazırlasam?" diye düşünenler için birbirinden lezzetli ve pratik tarifleri haberimizde derledik.

Cumartesi kahvaltı da ne yenir? İşte en pratik kahvaltı tarifi!

Zengin mutfak kültürü olan ülkemizde kahvaltıda salatalık, domates, zeytin, peynir eksik olmaz. Bunların yanına alternatif lezzetler denemek isterseniz bu içerik tam size göre. Cumartesi gününde hazırlayabileceğiniz pratik tarifler haberimizde yer alıyor.

Cumartesi kahvaltı da ne yenir? İşte en pratik kahvaltı tarifi!

PATATES TAVA

Her şekliyle sevilerek tüketilen patatesi bir de böyle deneyin. Patates tava için 3 adet orta boy patates, 2 adet yumurta, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, pul biber ve karabiber gerekiyor.

Patates tava yapmak için patateslerin kabuklarını soyun ve patatesleri rendeleyin. Patateslerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, yumurta, tuz ve baharatlar ekleyin, karıştırın. Yanmaz-yapışmaz, tabanı geniş bir tavaya sıvı yağ koyun. Yağ ısınınca patatesli karışımı tavaya dökün ve eşit dağılmasını sağlayın. Orta ateşte ağzı kapalı kızartın. 5 dakika sonra patatesin diğer yüzünü kızartmak için ters çevirin. Bunun için bir tabaktan yardım alabilirsiniz. İki taraf da kızarınca patates tava servise hazır. Afiyet olsun...

Cumartesi kahvaltı da ne yenir? İşte en pratik kahvaltı tarifi!

HAMUR KIZARTMASI

Gerekli malzemeler:

  • 1 tane yumurta
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Aldığı kadar un
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • Sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu

Hamur kızartması yapmak için yoğurt, yumurta, sıvı yağ,tuz ve kabartma tozunu karıştırın. Üzerine ele yapışmayan kulak memesi kıvamına gelene dek un ekleyin ve hamuru yoğurun. Ardından hamuru 6 eşit parçaya bölüp bezeler yapın. Tezgaha un serpin ve bir beze alıp tabak büyüklünde çok ince olmayacak şekilde açın. Bütün bezeler bitene dek aynı işlemi yapın. Küçük bir tavaya sıvı yağ koyun ve hamurları yağda kızartın. Afiyet olsun...

Cumartesi kahvaltı da ne yenir? İşte en pratik kahvaltı tarifi!

YULAFLI UNSUZ KREP (4 KİŞİLİK)

Gerekli malzemeler:

  • 12 yemek kaşığı yulaf
  • 3 adet yumurta
  • peynir
  • 3 tatlı kaşığı yoğurt
  • sıvıyağ

Tüm malzemeleri karıştırın. Sonrasında bir tavaya sıvı yağ ekleyin ve karışımı tavaya döküp düzeltin. Yulaflı krepi arkalı önlü pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Cumartesi kahvaltı da ne yenir? İşte en pratik kahvaltı tarifi!

MIHLAMA

Gerekli malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2,5 yemek kaşığı mısır unu
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı küp küp doğranmış Karadeniz kaşarı

Tereyağını eritin. Tereyağı fazla kızarmadan mısır ununu ilave edin ve kavurmaya başlayın. Bu esnada sürekli karıştırmaya özen gösterin. Un kavrulduğunda 1 su bardağı su ilave edin ve koyu kıvam alana dek karıştırmaya devam edin. Ardından kaşar ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Sıcak servis edin. Afiyet olsun...

Cumartesi kahvaltı da ne yenir? İşte en pratik kahvaltı tarifi!

MİNİ GÖZLEME

Gerekli malzemeler:

  • 2 adet yufka
  • Yarım kase beyaz peynir
  • Yarım kase kaşar peyniri rendesi
  • 1 Tutam maydanoz
  • Sıvı yağ

Maydanozu ince kesin, peynirlere ilave ederek karıştırın. Yufkayı düz bir zemine serin ve pizza dilimi şeklinde 4'e bölün. 1 yufka parçasını serin, tam ortasına gelecek şekilde iç harçtan koyun, kenarlarını gözleme kare olacak şekilde kapatın. Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın. Tavaya yağ koyun ve arkalı önlü kızartın. Afiyet olsun...

PATATES MÜCVERİ

Gerekli malzemeler:

  • 2 adet patates
  • 1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 dilim beyaz peynir
  • Pul biber, tuz

Patatesi rendeleyin. Yumurtayı bir kaseye kırın ve çırpın. Un ve pul biberi ekleyin karıştırın. Patatesin üzerine beyaz peyniri rendeleyin, kaşar peyniri ilave edin. Yumurtalı unlu karışımı da ekleyin, iyice harmanlayın. Tavaya sıvı yağ koyup kızdırın. Malzemeden kaşıkla alıp koyun. Bir tarafı iyice kızarınca diğer tarafını çevirin. Kızarmadan çevirirseniz dağılabilir. İki tarafı da kızardığında servise hazır. Afiyet olsun...
Cumartesi kahvaltı da ne yenir? İşte en pratik kahvaltı tarifi!


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