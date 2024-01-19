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Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, Anıtkabir'i ziyaret etti

AA AA
19.01.2024 10:50 | Son Güncelleme:
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Altınok ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine gelerek, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşundu bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Altınok, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Altınok, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atam, bize bıraktığınız emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın büyükşehir belediye başkan adayı olarak huzurunuzdayız. Ankara ve Ankaralıların gönlünüzde müstesna bir yeri olduğunu biliyor ve bu gurur ile aziz hatıranızı selamlıyoruz. Her daim yaşamaktan onur duyduğunuz bu müstesna şehri, sizin ufkunuz ve gönlünüzdeki bir kent misyonu ile yeniden şehircilikte rehber, gelişmede önder bir başkent olarak imar etme azmi ve gayreti için çalışacağız.

Düsturumuz yine sizin 'İnsanlığın tekamülü şehir medeniyetinden geçer' sözünüz olacak. Ankara'yı imar ederken insanımızı, geleceğimizi ihmal etmeyeceğiz. Sahip olduğumuz 'Tarih ve Kültür' bizim en büyük güç kaynağımız olacak. Dünümüzden ilham alıp bugünümüzü inşa edecek, yarınımızı planlayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eser ve hizmetlerimizle tüm dünyaya 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Başkent Ankara' adını marka olarak perçinleyeceğiz. Bu ruh ve heyecanla size ve gelecek nesillere daha modern ve yaşanabilir bir Ankara imar etme azim ve kararlılığı ile aziz hatıranız önünde saygı ve hürmetle eğiliyoruz."

Anıtkabir'e gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Altınok'a ziyaretinde, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal ile bazı ilçe belediye başkanları eşlik etti.

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Yerel seçim Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi turgut altinok

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