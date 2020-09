Cumhur ittifakının önemine vurgu

“Cumhur ittifakı ile her zaman istişare içindeyiz”

Cumhur İttifakı ile her zaman istişare içinde olduklarının altını çizen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Battalgazi Belediye başkanımız Osman Güder ve İlçe Teşkilat başkanımız Basri Kahveci ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi’ni ziyaret ediyoruz. Öncelikle kongrenizin ve üstlenmiş olduğunuz görevin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakının önemini ve Türkiye’ye kattığı faydaları herkes açık şekilde görmekte. Türkiye’yi baskı altına almak isteyen ve ekonomik anlamda çökertilmek isteyen, farklı terör örgütlerinin musallat edildiği bir ülkeyiz. Fakat güçlü Türkiye’miz her sorunun üstesinden tek tek geliyor. Bütün bunların karşısında Cumhur İttifakı ortaya çıktı. Cumhur ittifakının ortaya koyduğu enerji ile Türkiye’miz ciddi mesafeler kat ediyor. Geçmiş dönemde de Milliyetçi Hareket Partimiz ile sürekli diyalog halindeydik. Bugünde ülkemizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, Malatya’daki yatırımlarımız için Milliyetçi Hareket Partisi ile her zaman istişare içindeyiz” diye konuştu.