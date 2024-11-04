Cumhurbaşkanı Başdanışmanları arasında Trabzonspor - Fenerbahçe gerilimi! Oktay Saral'dan Mehmet Uçum'a: 'Hiç hoş değil'

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmaları Mehmet Uçum ve Oktay Saral arasında beklenmedik bir gerilim yaşandı.

"HER ŞEYE RAĞMEN FENERBAHÇE"

Karşılaşmanın ardından Mehmet Uçum sosyal medya hesabından "Her şeye rağmen Fenerbahçe, ne yaparsanız yapın en büyük Fenerbahçe" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA

Uçum, gelen tepkilerin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

“Ne derseniz deyin, evet benim kamu görevim var doğru, üstüme düşeni yaparım, yapıyorum da, doğru fikirden asla vazgeçmem, herkes şahit. Türkiye için sonuna kadar da kendimi vakfetmeye devam edeceğim.

Ama konu Fenerbahçe olunca her türlü öznel ve renk duygumu yaşarım, bu duygumun kamu göreviyle hiç bir ilgisi yok sadece kendimi idrak ettiğimden beri sarı lacivert Fenerbahçe dünyasıyla oluşturduğum kırmızı çizgim var onu da yaşarım.

O yüzden konu benim kamu görevim olunca o bağlamda değerlendirin, eleştiriniz varsa söyleyin, hak verirseniz de teyid edin.

Ancak konu Fenerbahçe olunca uğraşmayın benimle kendiniz gibi benim de tamamen takım duygusuyla hareket ettiğimi kabul edin. Lütfen kamu görevimle takım tutkumu birbirine karıştırmayın”

OKTAY SARAL'DAN YANIT

Yaşanan bu durumun ardından bir diğer Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Uçum'a yanıt geldi. Saral, Uçum’un adını kullanmazken, “Adamın birine sesleniyorum; O kendini iyi bilir!” İfadeleri kullanması dikkat çekti.

Saral, paylaşımına şu şekilde devam etti:

“Yazdıkların, söylediklerin hiç hoş değil. Koskoca Trabzonspor’u ve camiasını töhmet altında bırakamazsın.

Hakem facialarına en çok maruz bırakılan bir takım hakkında bu tarz ifadeler kullanamazsın. Temsil ettiğin makamı da, “takım duygusu ile hareket” ederek yozlaştıramazsın!

Derhal, Trabzonspor ve camiasından özür dilemelisin”