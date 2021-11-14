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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Karadağ maçına gidecek

14.11.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda oynayacağı kritik Karadağ mücadelesini canlı takip edeceği öğrenildi. Erdoğan, Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimali de olan Ay-Yıldızlı ekibi en zor sınavında yalnız bırakmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Karadağ maçına gidecek

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak. Katar'da düzenlenecek dev organizasyona katılmak için büyük öneme sahip maçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ay-Yıldızlı ekibi yalnız bırakmayacağı öğrenildi.

ERDOĞAN ZORLU MÜCADELEYİ YERİNDE TAKİP ETME KARARI ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli takımın zorlu mücadelesini takip etme kararı aldığı öğrenildi. Erdoğan, Ay- Yıldızlı ekibin deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleyi yerinden izleyecek ve millilere destek olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Milli Futbol Takımı
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