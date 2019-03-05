Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben libero oynamadım, forvet oynadım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanında düzenlenen TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreninde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine, isminin yazdığı 5 numaralı formayı gösteren vatandaşa, 'ben libero oynamadım. forvet oynadım.' diyerek cevap verdi.
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