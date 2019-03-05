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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben libero oynamadım, forvet oynadım

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2019 20:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanında vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşma yaptığı sırada kendisine, isminin yazılı olduğu formayı gösteren bir vatandaşa verdiği cevap güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanında düzenlenen TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreninde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine, isminin yazdığı 5 numaralı formayı gösteren vatandaşa, 'ben libero oynamadım. forvet oynadım.' diyerek cevap verdi.

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