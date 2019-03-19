Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle seslendi: Mektubuna cevap veremedim, çıkıp geldim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine mektup yazan 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah ile Kdz. Ereğli mitinginde buluştu. Erdoğan, "Mektubuna cevap veremedim ama çıktım geldim" dedi.

9 ay sonra yeniden ilçeye gelerek halkla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine mektup yazan 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah'ı da unutmadı. Küçük kızı sahneye çağıran Erdoğan, kendisine sarılan küçük kızla bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ı karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamayan Cerrah'le ilgili mektup anısını anlatan Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinden önce geldiğimde bize verdiğiniz sözü tutarak yüzde 56 ile şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz de hem teşekkürümüzü yüz yüze ifade etmek, hem hasret gidermek, hem de 31 Mart için destek istemek üzere yaklaşık 9 ay sonra Zonguldak mitinginde söz verdim. Bu gün de bu sözümü yerine getirmenin mutluluğu içindeyim. Bu seçim döneminde İstanbul ve Ankara dışında ziyaret ettiğim dördüncü ilçedir. Vakit darlığı sebebiyle ancak il merkezlerine gidebiliyoruz. İki hafta önce Zonguldak'taydım. Gerçekten çok büyük ve coşkulu bir katılımla mitingimizi yapmıştık. Ama Ereğli içimizde ukde kalmıştık. Mektup yazıp bizi bu gün bekleyeceğini söyleyen 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah kızımız burada mı? Şevval kızımıza mektubuna cevap veremedim. Ama bak şevval bizzat çıkıp geldim." dedi.

