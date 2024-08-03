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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.08.2024 23:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan beşiktaş
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