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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Çiğdem SİDAR Çiğdem SİDAR
ÜNLÜLER  | 15.08.2019 08:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyoluna övgüler yağdıran Demet Akalın'ı arayarak paylaşımı için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve geçiş ücretinin 256 TL olduğu İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etti.

İZMİR OTOYOLUNU ÖVMÜŞTÜ

Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para." demişti.

ERDOĞAN'LA KONUŞTU

Recep Tayyip Erdoğan, ise gündemle alakalı yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti. Her anını Instagram hesabından paylaşan Akalın, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm Cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu

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